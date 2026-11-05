Bancos privados ofrecen alternativas de pago a clientes afectados por El Niño

Asobanca indicó que los clientes podrán acercarse a sus bancos para acordar opciones según su capacidad de pago.

Los bancos privados de Ecuador anunciaron, este jueves 5 de noviembre de 2026, que brindarán alternativas financieras a las familias y empresas que resulten afectadas por el fenómeno de El Niño y que, como consecuencia, enfrenten dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

El anuncio fue realizado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) mediante un comunicado en el que se menciona que las entidades financieras mantienen un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno y de sus posibles consecuencias económicas.

#COMUNICADO | Los bancos privados ante el impacto del fenómeno de El Niño. https://t.co/iZML3MEFU1 — Asobanca (@asobancos) November 5, 2026

"Producto del manejo responsable y técnico de los recursos de los depositantes, los bancos han venido consolidando su solidez a lo largo de los años. Esa solidez es precisamente la que les permite acompañar a sus clientes en momentos desafiantes como el que se espera en estos meses", indicó el organismo.

Además, recordó que las instituciones financieras ya han implementado medidas de apoyo en anteriores situaciones de emergencia y que esta vez actuarán de manera similar con quienes vean comprometida su capacidad de pago.

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¿Qué deben hacer los clientes afectados?

Según Asobanca, los bancos realizan evaluaciones continuas para identificar posibles impactos y anticipar las necesidades de sus usuarios, especialmente en las zonas donde se prevén mayores efectos del fenómeno climático.

"Los clientes afectados pueden acercarse a su banco para encontrar y acordar juntos la alternativa que mejor se ajuste a su situación financiera", indicó Asobanca.