Habilitan el paso en el km 90 de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme tras un deslizamiento
Personal y maquinaria trabajaron en la limpieza de la calzada, mientras los conductores se vieron obligados a utilizar rutas alternas.
Un nuevo deslizamiento de material pétreo bloqueó el kilómetro 90 de la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme.
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Actualizado:
05 nov 2026 - 13:19
La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme (E-582) fue habilitada tras la limpieza de material, producto del deslizamiento del talud registrado en el kilómetro 90, este jueves 5 de noviembre del 2026.
La caída de material pétreo bloqueó desde horas de la mañana el paso vehicular y obligó a suspender la circulación por este tramo.
El incidente se registró en el sector del kilómetro 90, donde el material desprendido cubrió parte de la carretera.
Este cierre afectó a quienes utilizan esta conexión entre las provincias de Azuay y Guayas.
Rutas alternas para los conductores
Mientras se realizaron los trabajos, los conductores utilizaron la ruta Biblián-Zhud-Cochancay-El Triunfo, que permitió evitar el tramo cerrado de la vía Cuenca-Molleturo.
En el sitio se desplegaron dos excavadoras, una retroexcavadora, una cargadora frontal y cuatro volquetas.
El personal y la maquinaria contratados ejecutaron labores para retirar el material y recuperar la calzada.
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