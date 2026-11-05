Habilitan el paso en el km 90 de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme tras un deslizamiento

Un nuevo deslizamiento de material pétreo bloqueó el kilómetro 90 de la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme.

La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme (E-582) fue habilitada tras la limpieza de material, producto del deslizamiento del talud registrado en el kilómetro 90, este jueves 5 de noviembre del 2026.

La caída de material pétreo bloqueó desde horas de la mañana el paso vehicular y obligó a suspender la circulación por este tramo.

El incidente se registró en el sector del kilómetro 90, donde el material desprendido cubrió parte de la carretera.

Este cierre afectó a quienes utilizan esta conexión entre las provincias de Azuay y Guayas.

Rutas alternas para los conductores

Mientras se realizaron los trabajos, los conductores utilizaron la ruta Biblián-Zhud-Cochancay-El Triunfo, que permitió evitar el tramo cerrado de la vía Cuenca-Molleturo.

En el sitio se desplegaron dos excavadoras, una retroexcavadora, una cargadora frontal y cuatro volquetas.

El personal y la maquinaria contratados ejecutaron labores para retirar el material y recuperar la calzada.