612 000 estudiantes pasan a modalidad no presencial por inundaciones y daños en 63 escuelas en Ecuador
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó que alrededor de 1 000 planteles activaron clases no presenciales en varias zonas del país.
Educación destina USD 10 millones para reparar planteles afectados en el país
UNE
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Actualizado:
05 nov 2026 - 09:22
Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño afectan a las instituciones educativas de Ecuador. La ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó este jueves, 5 de noviembre del 2026, que alrededor de 612 000 estudiantes de unas 1 000 instituciones se encuentran en clases virtuales debido a las condiciones climáticas y las inundaciones registradas en varias provincias.
La medida se aplica en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Samborondón y Durán.
Para este jueves 5 de noviembre también se incluyó a Daule, debido a los pronósticos de lluvias intensas y una marea alta. La Ministra explicó que las decisiones se toman de acuerdo con las condiciones de cada localidad.
“La primera prioridad es poder proteger a nuestras comunidades educativas”, señaló Alcívar.
La funcionaria aclaró que la decisión de suspender la presencialidad también depende de las dificultades para movilizarse cuando las calles, parroquias o cantones quedan inundados.
“Hay 63 unidades educativas que en este momento tienen afectaciones de infraestructura"Gilda Alcívar, Ministra de Educación
La ministra confirmó que 63 unidades educativas tienen daños estructurales, como paredes caídas y muros perimetrales afectados.
A esto se suman otros planteles donde el agua ingresó a las instalaciones y dañó bancas y materiales de estudio. “Hay 63 unidades educativas que en este momento tienen afectaciones de infraestructura”, precisó.
Inundaciones afectan a planteles en Santa Elena y Galápagos
En Santa Elena, el desbordamiento de dos ríos en la zona de Manglaralto llevó a activar clases virtuales para 26 instituciones educativas ubicadas en el área de influencia.
En Milagro también se aplicó el protocolo tras el desbordamiento de varios ríos. Mientras tanto, en Santa Cruz, Galápagos, dos unidades educativas reportaron afectaciones y los estudiantes reciben clases no presenciales; algunos están bajo la modalidad de educación a distancia porque permanecen en albergues.
“La presencialidad es realmente importante para nuestros niños mientras las condiciones de movilización les den seguridad”, sostuvo la Ministra.
Por ello, el retorno a las aulas se analiza según las condiciones de cada sector y no únicamente por la presencia de lluvias.
USD 10 millones para intervenir cerca de 900 instituciones
El Ministerio de Educación trabaja en una segunda fase de intervención que contempla 728 unidades educativas con obras de infraestructura mayor y otras 147 con mantenimiento menor.
Los trabajos incluyen construcción de paredes, ampliación de aulas, reparación de cubiertas, adecuación de patios y mejoras en baterías sanitarias. Para estas acciones se destinarán USD 10 millones.
“Ya está en camino, ya se está trabajando en función de los lugares donde se pueda trabajar”, indicó Alcívar.
La Ministra explicó que las intervenciones avanzan de acuerdo con las condiciones del clima: en zonas sin lluvias se realizan reparaciones y fumigaciones, mientras que en sectores inundados se utilizan bombas para retirar el agua y habilitar los planteles.
La funcionaria también señaló que algunas instituciones educativas se habilitaron como alojamientos temporales para familias afectadas.
Entre ellas mencionó la unidad educativa César Andrade, en Galápagos; la Teniente Hugo Ortiz, en Milagro; y un plantel en el sector de Las Orquídeas, en Guayaquil.
Además, aseguró que el Ministerio trabaja para facilitar la conectividad de los estudiantes durante las clases virtuales, mediante puntos digitales, equipos tecnológicos y servicios de internet en zonas rurales.
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