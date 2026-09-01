Bono de USD 10 000 para vivienda en Ecuador ¿cómo funcionará y quiénes podrán acceder?
Yapa Pa’ Tu Casa cubrirá hasta USD 10 000 para facilitar la compra de una primera vivienda. Tener ingresos menores a USD 1 500 y ser sujeto de crédito están entre los requisitos anunciados.
El programa Yapa Pa' Tu Casa contempla un bono de hasta USD 10 000 para facilitar el acceso a una primera vivienda en Ecuador.
Ministerio de Infraestructura y Transporte
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Actualizada:
01 sep 2026 - 14:09
El Gobierno anunció Yapa Pa’ Tu Casa, un programa que contempla un bono de hasta USD 10 000 para facilitar el acceso a una primera vivienda en Ecuador.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, explicó que el beneficio funcionará principalmente para cubrir la entrada necesaria para comprar una casa.
Esto significa que el beneficiario no recibirá USD 10 000 en efectivo. El Estado aplicará ese monto como subsidio y la persona deberá financiar el valor restante de la vivienda mediante un crédito hipotecario.
¿Quiénes podrán acceder al bono?
Hasta ahora, el Gobierno ha anunciado tres condiciones principales:
- No tener una vivienda propia.
- Tener ingresos inferiores a 3.5 salarios básicos unificados, aproximadamente USD 1 500 mensuales.
- Ser sujeto de crédito para financiar el valor restante de la vivienda.
Por ejemplo, si una vivienda cuesta USD 40 000, el bono podría cubrir USD 10 000 y los USD 30 000 restantes tendrían que financiarse mediante un crédito.
Las autoridades han señalado que el financiamiento podría tener tasas de interés bajas y un plazo de hasta 30 años.
¿También sirve para construir una casa?
El beneficio también podría utilizarse en determinados casos por personas que ya tienen un terreno, pero todavía no han construido su vivienda.
En ese escenario, los USD 10 000 podrían destinarse a financiar parte de la construcción.
¿Cómo solicitar los USD 10 000?
Por ahora, el bono todavía no se puede solicitar.
El anuncio de Yapa Pa’ Tu Casa no representa una convocatoria abierta. El Gobierno todavía debe establecer y publicar los mecanismos, reglamentos y procedimientos para que las personas puedan postular.
Por eso, aunque ya se conocen los criterios generales para acceder al beneficio, los interesados deberán esperar la apertura oficial del proceso para conocer cómo presentar la solicitud y qué documentos serán necesarios.
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