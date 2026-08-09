Decomisan más de 1 000 cajas de banano contaminadas con droga en el puerto de Guayaquil

La Policía Nacional decomisó 1,2 toneladas de cocaína impregada en cajas de banano en el puerto de Guayaquil.

La Policía Nacional decomisó 1.2 toneladas de cocaína durante un operativo ejecutado en el Puerto Marítimo de Guayaquil, informó el ministro del Interior, John Reimberg la noche del sábado 8 de agosto del 2026.

La droga estaba impregnada en cartones utilizados para transportar fruta y tenía como destino final España, dijo el funcionario en su cuenta de X.

Según la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba distribuido en 1 080 cajas contaminadas que se encontraban dentro de un contenedor.

El operativo permitió retirar del mercado ilícito aproximadamente 12,5 millones de dosis de cocaína, de acuerdo con el cálculo preliminar informado por la Policía.

Estos son los resultados del operativo

1.252,8 kg de cocaína, peso neto preliminar.

de cocaína, peso neto preliminar. 1.080 cajas contaminadas con la sustancia.

contaminadas con la sustancia. 12.528.000 dosis estimadas.

estimadas. 1 contenedor retenido.

retenido. 3 sellos retenidos.

Las autoridades estimaron que el cargamento tendría un valor aproximado de USD 37,58 millones en Estados Unidos y USD 58,57 millones en Europa.

El decomiso se suma a los operativos ejecutados en los puertos de Guayaquil para detectar cargamentos de droga ocultos o contaminados en productos de exportación con destino a mercados internacionales.