Paso a paso para inscribirse en el programa Jóvenes en Acción

Jóvenes realizan tareas de limpieza en una carretera como parte del programa Jóvenes en Acción.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, habilitó desde la noche del martes 16 de junio la plataforma digital para la postulación a 150 000 nuevos cupos del programa Jóvenes en Acción.

Esta iniciativa busca vincular a ciudadanos de entre 18 y 29 años al sector público mediante pasantías y proyectos de vinculación comunitaria. A cambio, los beneficiarios recibirán un incentivo económico de USD 400 mensuales durante un periodo de tres meses.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a una de las plazas, los postulantes deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones:

No registrar afiliación ni aportaciones vigentes en el IESS, Issfa o Isspol .

. No ser beneficiario de otros bonos o transferencias del Estado.

del Estado. Tener una cuenta de ahorros activa y a nombre del postulante.

Paso a paso para la inscripción en línea

El proceso se realiza de manera gratuita y virtual a través del portal oficial. Debido a la alta demanda de usuarios, las autoridades recomiendan tener paciencia si la página web presenta intermitencias.

Siga estos pasos para completar su registro de forma segura:

Ingreso al portal: Acceda a la página web jovenesenaccion.desarrollohumano.gob.ec.

Acceda a la página web jovenesenaccion.desarrollohumano.gob.ec. Creación de usuario: De clic en la opción "Regístrate" si es la primera vez que ingresa.

De clic en la opción si es la primera vez que ingresa. Filtro de seguridad: Complete el código de verificación visual del sitio.

Complete el código de verificación visual del sitio. Validación de datos: Ingrese su número de cédula y el código dactilar (ubicado en el reverso del documento físico)

Ingrese su número de cédula y el (ubicado en el reverso del documento físico) Formulario: Llene sus datos personales, registre la cuenta bancaria para los depósitos y envíe la postulación.

El Ministerio aclaró que la plataforma permanecerá abierta hasta que se llenen los cupos disponibles. En caso de que la demanda supere las plazas, el sistema priorizará automáticamente a los jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad según el Registro Social.