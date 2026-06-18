Embajada Británica abre vacantes en Ecuador: estos son los cargos disponibles y cómo postular
La Embajada Británica en Ecuador abrió nuevas vacantes laborales en Quito. Conozca los cargos disponibles, requisitos y cómo postular.
Los interesados pueden aplicar a través del portal web de la Embajada Británica en Quito.
Instagram UKinEcuador
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Actualizado:
18 jun 2026 - 10:42
La Embajada Británica en Ecuador abrió nuevas oportunidades laborales para profesionales bilingües que busquen desarrollar su carrera en un entorno internacional.
Las vacantes están disponibles en Quito y abarcan áreas estratégicas como seguridad institucional, finanzas y cambio climático, detalló la Embajada en un post en su cuenta de Instagram.
La convocatoria está dirigida a profesionales con experiencia en gestión de riesgos, administración financiera, sostenibilidad, liderazgo de equipos y relaciones institucionales.
¿Qué puestos ofrece la Embajada Británica?
Las vacantes disponibles son:
- Gerente de Seguridad Institucional
- Gerente de Finanzas y Administración de Bienes e Infraestructura
- Especialista en Financiamiento Climático Internacional
Los perfiles seleccionados formarán parte de un entorno multicultural orientado al desarrollo profesional y al trabajo con actores nacionales e internacionales.
Requisitos generales para postular
La Embajada Británica busca candidatos con experiencia en:
- Seguridad y gestión de riesgos.
- Finanzas, presupuestos y administración
- Sostenibilidad y cambio climático. Gestión de proyectos
- Liderazgo de equipos. Relaciones institucionales y coordinación con múltiples actores.
¿Cómo postular a las vacantes?
Los interesados pueden revisar los requisitos específicos y enviar su aplicación a través de las plataformas oficiales de reclutamiento del gobierno británico. Para ello puede ingresar al perfil de X de la Embajada y aplicar directamente sobre el formulario.
Las postulaciones se realizan de forma directa en línea y están dirigidas a profesionales que cumplan con los requisitos de cada cargo.
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