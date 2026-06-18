Embajada Británica abre vacantes en Ecuador: estos son los cargos disponibles y cómo postular

Los interesados pueden aplicar a través del portal web de la Embajada Británica en Quito.

La Embajada Británica en Ecuador abrió nuevas oportunidades laborales para profesionales bilingües que busquen desarrollar su carrera en un entorno internacional.

Las vacantes están disponibles en Quito y abarcan áreas estratégicas como seguridad institucional, finanzas y cambio climático, detalló la Embajada en un post en su cuenta de Instagram.

La convocatoria está dirigida a profesionales con experiencia en gestión de riesgos, administración financiera, sostenibilidad, liderazgo de equipos y relaciones institucionales.

¿Qué puestos ofrece la Embajada Británica?

Las vacantes disponibles son:

Gerente de Seguridad Institucional

Gerente de Finanzas y Administración de Bienes e Infraestructura

Especialista en Financiamiento Climático Internacional

Los perfiles seleccionados formarán parte de un entorno multicultural orientado al desarrollo profesional y al trabajo con actores nacionales e internacionales.

Requisitos generales para postular

La Embajada Británica busca candidatos con experiencia en:

Seguridad y gestión de riesgos.

Finanzas, presupuestos y administración

Sostenibilidad y cambio climático. Gestión de proyectos

Liderazgo de equipos. Relaciones institucionales y coordinación con múltiples actores.

¿Cómo postular a las vacantes?

Los interesados pueden revisar los requisitos específicos y enviar su aplicación a través de las plataformas oficiales de reclutamiento del gobierno británico. Para ello puede ingresar al perfil de X de la Embajada y aplicar directamente sobre el formulario.

Las postulaciones se realizan de forma directa en línea y están dirigidas a profesionales que cumplan con los requisitos de cada cargo.