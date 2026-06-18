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Sociedad

Embajada Británica abre vacantes en Ecuador: estos son los cargos disponibles y cómo postular

La Embajada Británica en Ecuador abrió nuevas vacantes laborales en Quito. Conozca los cargos disponibles, requisitos y cómo postular.

Los interesados pueden aplicar a través del portal web de la Embajada Británica en Quito.

Instagram UKinEcuador

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

18 jun 2026 - 10:42

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La Embajada Británica en Ecuador abrió nuevas oportunidades laborales para profesionales bilingües que busquen desarrollar su carrera en un entorno internacional. 

Las vacantes están disponibles en Quito y abarcan áreas estratégicas como seguridad institucional, finanzas y cambio climático, detalló la Embajada en un post en su cuenta de Instagram. 

La convocatoria está dirigida a profesionales con experiencia en gestión de riesgos, administración financiera, sostenibilidad, liderazgo de equipos y relaciones institucionales

¿Qué puestos ofrece la Embajada Británica?

Las vacantes disponibles son:

  • Gerente de Seguridad Institucional
  • Gerente de Finanzas y Administración de Bienes e Infraestructura
  • Especialista en Financiamiento Climático Internacional

Los perfiles seleccionados formarán parte de un entorno multicultural orientado al desarrollo profesional y al trabajo con actores nacionales e internacionales

Requisitos generales para postular

La Embajada Británica busca candidatos con experiencia en:

  • Seguridad y gestión de riesgos.
  • Finanzas, presupuestos y administración
  • Sostenibilidad y cambio climático. Gestión de proyectos
  • Liderazgo de equipos. Relaciones institucionales y coordinación con múltiples actores.

¿Cómo postular a las vacantes?

Los interesados pueden revisar los requisitos específicos y enviar su aplicación a través de las plataformas oficiales de reclutamiento del gobierno británico. Para ello puede ingresar al perfil de X de la Embajada y aplicar directamente sobre el formulario. 

Las postulaciones se realizan de forma directa en línea y están dirigidas a profesionales que cumplan con los requisitos de cada cargo.

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