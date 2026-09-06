Claro reporta afectación parcial en sus servicios; clientes registran intermitencias

Los servicios de Claro presentan intermitencias este domingo 6 de septiembre del 2026.

La operadora de telefonía celular Claro reportó una afectación parcial en sus servicios este domingo 6 de septiembre de 2026. A través de un comunicado dirigido a sus clientes, la operadora señaló que su equipo técnico trabaja para recuperar progresivamente la operación.

La compañía no detalló en su pronunciamiento cuáles son las causas del inconveniente ni especificó las zonas del país afectadas.

Según la información difundida, durante el proceso de normalización algunos usuarios podrían experimentar intermitencias temporales en determinadas transacciones, aplicaciones y canales de atención.

“Nuestro equipo técnico está trabajando de manera ininterrumpida, logrando una recuperación progresiva de los servicios”, señaló la operadora.

Claro tampoco precisó cuánto tiempo tomará restablecer completamente sus servicios. La empresa indicó que mantiene desplegados sus equipos para garantizar la continuidad de la operación y ofreció disculpas a sus clientes por los inconvenientes ocasionados.

¿Qué servicios de Claro están afectados?

El comunicado habla de una “afectación parcial en los servicios”, pero no identifica específicamente si los problemas alcanzan a telefonía móvil, Internet, recargas, pagos u otros productos.

Por ahora, la información oficial únicamente confirma posibles fallas temporales en transacciones, aplicaciones y canales de atención mientras continúa la recuperación.