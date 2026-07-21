MrBeast se casa con la influencer Thea Booysen en una ceremonia privada

MrBeast y Thea Booysen celebran su matrimonio en una ceremonia privada.

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, contrajo matrimonio con la influencer y gamer sudafricana Thea Booysen en una ceremonia privada celebrada en la isla Necker, propiedad del empresario Richard Branson.

La pareja reunió a unos 70 familiares y amigos en una celebración que se extendió durante una semana en el exclusivo destino privado, ubicado en el Caribe.

¿Quién es MrBeast?

Jimmy Donaldson, de 28 años, es uno de los creadores de contenido más populares del mundo.

Su canal de YouTube, MrBeast, se caracteriza por videos de grandes desafíos, competencias, donaciones y premios millonarios.

Su contenido combina entretenimiento con producciones de gran escala y ha conseguido cientos de millones de seguidores en distintas plataformas digitales.

Además, el creador ha desarrollado negocios vinculados al entretenimiento, los alimentos y otros proyectos empresariales.

Una relación que comenzó en 2022

MrBeast y Thea Booysen se conocieron en 2022 y desde entonces han compartido parte de su relación públicamente.

Booysen es una creadora de contenido sudafricana, influencer y gamer, conocida por sus transmisiones y videos relacionados con videojuegos y entretenimiento digital.

La pareja se comprometió el día de Navidad de 2024 y, tras más de un año de compromiso, finalmente celebró su matrimonio junto a familiares y amigos en una ceremonia privada.