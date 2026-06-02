Trabajadores del Hospital León Becerra protestan por tres años de salarios impagos

Personal del Hospital León Becerra realizan un 'plantón indefinido' por la deuda de más de 30 meses de sueldos.

Personal médico, administrativo y trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil iniciaron, este martes 2 de junio de 2026, un plantón indefinido para exigir el pago de sus salarios atrasados.

Los manifestantes aseguran que la institución de salud mantiene una deuda de 36 meses de sueldo. Los colaboradores indicaron que es una situación insostenible.

"Nosotros pedimos sensibilidad del Gobierno. Intentamos hablar con los administradores del hospital, pero no recibimos respuestas positivas. No nos dan una fecha de pago", señaló uno de los médicos que participó en la protesta.

Personal reclama la falta de insumos médicos en el Hospital León Becerra. API Los trabajadores del hospital de Guayaquil protestan por una deuda de más de 30 meses de sueldos API Personal del Hospital León Becerra realizó un plantón este martes 2 de junio de 2026. API Personal del Hospital León Becerra reclama el despido intempestivo de varios colaboradores. API Según el personal del Hospital León Becerra, el centro de salud se encuentra en estado de abandono. API

"La resolución que hemos tomado es realizar una huelga indefinida. Nosotros ya no tenemos ni cómo venir a trabajar. Llevamos tres años sin recibir sueldo", expresó otro colaborador.

Además de la deuda salarial, el personal denunció que se han registrado despidos intempestivos y restricciones para acceder a permisos laborales que anteriormente les permitían desarrollar actividades externas para complementar sus ingresos.

Persisten las quejas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo

"Nos daban permisos y ahora los niegan. De esa manera nosotros subsistíamos con otros trabajos, pero ahora ya no quieren otorgarlos. El hospital tiene que buscar la forma de garantizar nuestros pagos", manifestó uno de los trabajadores.

El personal médico también alertó sobre las condiciones del centro médico. Según indicaron, existe escasez de insumos médicos y el personal labora en condiciones que califican como "precarias".

Ante la situación, se consultó al Ministerio de Salud Pública, desde donde se indicó que, al tratarse de un hospital privado, la entidad no tiene injerencia directa en la administración ni en las obligaciones laborales de la institución.