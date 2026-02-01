Lluvias en las zonas altas de Cuenca y el Austro llenan en su cota máxima embalse de Mazar

Con corte de las 13:00, este domingo 1 de febrero la cota del embalse llega a los 2 151,90 metros sobre el nivel del mar, es decir está a un metro de alcanzar su capacidad máxima de 2 153 metros.

En comparación a inicios del mes de enero que el embalse de Mazar se encontraba a 2 140 metros sobre su nivel máximo, es decir a 13 metros de su capacidad total.

Estas son buenas noticias para el sector energético del país, porque permite a las autoridades del Gobierno garantizar la producción y suministro de energía.

Las lluvias de los últimos días en las zonas altas de de Cuenca y el Austro permitieron que los caudales de los ríos que alimentan a la presa mejoren.

Este domingo el caudal del río Paute bordea los 100 metros cúbicos por segundo, según datos proporcionados por Celec Sur.