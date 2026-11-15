CyberDay 2026 en Ecuador con tres días de descuentos: fechas y cómo comprar

La tercera y última edición del CyberDay 2026 se realizará del 16 al 18 de noviembre en Ecuador, con promociones en distintas categorías.

¿Compras en línea? ¡Atención! Del lunes 16 al miércoles 18 de noviembre de 2026 se realizará el CyberDay en Ecuador, una oportunidad para buscar ofertas y adelantar las compras navideñas.

La jornada, organizada por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), contará inicialmente con 35 marcas y comercios participantes, que ofrecerán promociones en más de 10 categorías de productos y servicios.

Esta será la tercera y última edición del CyberDay 2026 organizada por la CECE. El evento llega pocos días antes del Black Friday, otra de las principales fechas comerciales de noviembre.

¿Qué productos tendrán descuentos?

Durante los tres días, los consumidores podrán encontrar promociones en diferentes categorías, entre ellas:

Tecnología y dispositivos electrónicos

Electrodomésticos y artículos para el hogar

Ropa, moda y belleza

Turismo y viajes

Salud y cuidado personal

Artículos infantiles y escolares

Deportes y accesorios

Los porcentajes de descuento dependerán de cada establecimiento, por lo que no existe una rebaja general establecida para todos los productos.

¿Cómo comprar durante el CyberDay en Ecuador?

Para acceder a las promociones, los ciudadanos podrán ingresar al portal oficial www.cyberday.ec , donde encontrarán información de los comercios participantes y sus ofertas.

La plataforma también permite registrarse para recibir notificaciones sobre promociones.

Los métodos de pago dependerán de cada establecimiento y pueden incluir tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias.