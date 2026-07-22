Italia confirma conversaciones con Guardiola para que lidere la selección, según medios

Pep Guardiola ha mantenido conversaciones para convertirse en seleccionador de Italia, según declaró a medios locales Giovanni Malago, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC, por sus siglas en italiano).

Guardiola dejó el Manchester City en mayo tras una década repleta de títulos al frente del equipo, durante la cual ganó seis títulos de la Premier League, tres Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y la Liga de Campeones.

Italia lleva buscando un nuevo seleccionador desde que Gennaro Gattuso dimitió en abril, después de que la selección, cuatro veces campeona del mundo, no lograra clasificarse por tercer Mundial consecutivo.

En declaraciones a la plataforma deportiva digital italiana Cronache di Spogliatoio, Malago afirmó que se habían mantenido conversaciones con Guardiola e insinuó que se podría mostrar flexibilidad económica para un candidato de su talla.

"Se han hecho excepciones (económicas), excepciones que, por ejemplo, podrían referirse al nombre que tanto se está barajando en estos momentos: Pep Guardiola", dijo Malago.

"Excepciones por razones obvias que no voy a explicar aquí, pero no es seguro que esto salga adelante."

Las declaraciones de Malago constituyen la primera confirmación pública de que se ha contactado con el exentrenador del Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City en relación con el puesto vacante de seleccionador de Italia.

La FIGC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Guardiola, de 55 años, dejó el City al final de la pasada temporada tras una década de dominio en el fútbol inglés. Antes de incorporarse al City en 2016, ganó dos títulos de la Liga de Campeones y tres de LaLiga con el Barcelona, así como tres títulos de la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

El fútbol italiano ha tocado su punto más bajo en casi 40 años, tras una eliminación prematura y generalizada de las competiciones europeas de clubes y el fracaso de la pasada temporada a la hora de clasificarse para el Mundial.

El nombramiento de un nuevo seleccionador nacional se considera el primer paso para reformar una infraestructura de cantera y talento que se ha derrumbado en gran medida en un país donde el fútbol sigue siendo una obsesión nacional.