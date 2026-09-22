Ecuador acelera la compra de autos eléctricos, pero tiene una brecha en puntos de carga

La venta de vehículos eléctricos se disparó en Ecuador en el primer semestre del año.

Ecuador se abre espacio en el mercado de la movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el país casi se cuadruplicaron frente al mismo período de 2025.

Así lo revela el Monitor de la Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con información oficial y datos regionales actualizados al primer trimestre de 2026.

Ecuador entre los países donde más crecen las ventas

Aunque Brasil y México registraron los mayores volúmenes de ventas durante los tres primeros meses de 2026, Ecuador sobresale por la velocidad de crecimiento.

El informe señala que Argentina multiplicó por 20 sus ventas, mientras que Ecuador casi las cuadruplicó. En Colombia y Uruguay prácticamente se triplicaron y en México, Chile, Perú y Guatemala se duplicaron.

Los últimos datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) muestran que esa tendencia continuó durante el año. Entre enero y agosto de 2026 se vendieron 8 401 vehículos 100% eléctricos, un 279,6% más que en igual período de 2025.

Solo en agosto se comercializaron 2 034 eléctricos, frente a 336 del mismo mes del año anterior.

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El estudio también muestra uno de los desafíos que enfrenta Ecuador ante el crecimiento de este mercado: la infraestructura pública de carga.

A marzo de 2026, Ecuador registraba 248 estaciones públicas de carga, según el gráfico de Olacde. Brasil encabezaba la región con 21 051, seguido por Chile con 2 159, México con 2 046 y Colombia con 520.

La diferencia también aparece cuando se compara la infraestructura con el tamaño del parque electrificado. Ecuador dispone de aproximadamente 1,48 estaciones públicas por cada 100 vehículos electrificados.

Chile registra 8,04 por cada 100 vehículos; Panamá, 6,07; Brasil, 4,45; Perú, 3,82; y Argentina, 3,47.

Para Olacde, esta diferencia evidencia que la infraestructura de recarga no está avanzando al mismo ritmo en todos los mercados y que el crecimiento de la electromovilidad requiere también ampliar las redes públicas de carga.

América Latina se acerca al millón de vehículos electrificados

Ecuador forma parte de una expansión regional. En el primer trimestre de 2026 se vendieron 106 765 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en América Latina y el Caribe.

Con ello, el parque regional llegó a 837 014 unidades. Si el ritmo de ventas se mantiene, Olacde calcula que América Latina y el Caribe podría terminar 2026 con más de un millón de vehículos electrificados en circulación.

Pese al crecimiento, la transición todavía está en una fase inicial: estos vehículos representan alrededor del 0,7% del parque liviano total de la región.