¿Cómo proteger la batería de un vehículo eléctrico durante las inundaciones en Ecuador?

Las lluvias intensas e inundaciones que afectan a distintas ciudades de Ecuador plantean una preocupación para los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos: ¿qué ocurre con las baterías cuando un automóvil atraviesa una calle inundada o queda atrapado en el agua?

Aunque estos vehículos cuentan con sistemas eléctricos protegidos contra la humedad, eso no significa que puedan circular por cualquier zona inundada. La profundidad del agua, la fuerza de la corriente y el tiempo de exposición pueden comprometer componentes del automóvil.

Representantes de marcas automotrices consultados por Teleamazonas explicaron cómo funcionan las protecciones de las baterías y qué cuidados deben tener los conductores ante las condiciones climáticas adversas.

¿Las baterías de los vehículos eléctricos resisten el agua?

Las baterías de alto voltaje de los vehículos eléctricos están instaladas en compartimentos diseñados para protegerlas de condiciones ambientales como la lluvia y la humedad.

Ignacio Malo, director de Omoda y Jaecoo en Ecuador, explicó que los fabricantes someten sus vehículos a pruebas de resistencia al agua antes de comercializarlos.

Según Malo, los vehículos de estas marcas incorporan conexiones selladas y sistemas eléctricos que son evaluados mediante pruebas de vadeo, es decir, el paso por agua dentro de determinadas condiciones.

Sin embargo, estas características no convierten a los vehículos en sumergibles ni garantizan que puedan atravesar una inundación sin sufrir daños.

Pamela Jiménez, gerente de marca de Changan, coincidió en que los vehículos electrificados están preparados para funcionar en diferentes condiciones climáticas, pero advirtió sobre los riesgos de la entrada de agua.

La representante explicó que, al igual que ocurre con los automóviles de combustión, el ingreso de agua a componentes que deben permanecer secos puede provocar daños.

¿Qué pasa si un vehículo eléctrico queda atrapado en una inundación?

Uno de los mayores riesgos aparece cuando el nivel del agua supera la capacidad de vadeo del automóvil o cuando el vehículo permanece parcialmente sumergido.

En estas condiciones pueden resultar afectados los sistemas eléctricos, las conexiones, los componentes electrónicos y otros elementos del vehículo.

Aunque una batería tenga protección contra el agua, una inundación severa puede comprometer su integridad, especialmente si existen daños en el compartimento que la protege.

Por eso, un vehículo eléctrico que haya quedado sumergido no debe encenderse ni conectarse a un cargador hasta que haya sido revisado por personal técnico especializado.

En caso de que el automóvil haya sufrido una inundación importante, lo recomendable es solicitar asistencia para su traslado y evitar cualquier intervención directa sobre los componentes de alto voltaje.

Cinco recomendaciones para cuidar un vehículo eléctrico

Cinco recomendaciones para proteger un vehículo eléctrico durante las inundaciones

No atraviese calles inundadas Aunque el fabricante indique que el vehículo tiene capacidad de vadeo, no es recomendable ingresar a zonas donde se desconoce la profundidad del agua o existen corrientes fuertes. Evite cargar el automóvil con conexiones mojadas Comprobar que el enchufe y las conexiones estén en condiciones adecuadas antes de iniciar la recarga. Si existe humedad dentro del conector, daños o indicios de inundación, no se debe utilizar el equipo. Utilice cargadores y conectores compatibles Evitar el uso excesivo de adaptadores y preferir los accesorios originales o aprobados por el fabricante. No manipule la batería después de una inundación Si el vehículo quedó sumergido, no intente abrir el compartimento de la batería, desconectar cables de alto voltaje ni realizar reparaciones por cuenta propia. Solicite una revisión especializada Después de una exposición importante al agua, el vehículo debe ser evaluado por técnicos capacitados antes de volver a circular o conectarse a la red eléctrica.

La lluvia, por sí sola, no impide necesariamente cargar un automóvil eléctrico. Los vehículos y cargadores certificados para uso exterior cuentan con protecciones para operar bajo determinadas condiciones de humedad, siempre que se utilicen conforme a las instrucciones del fabricante.

No obstante, la situación cambia cuando hay inundaciones, conectores dañados o instalaciones eléctricas expuestas al agua.

Malo insistió en la importancia de mantener las conexiones en buenas condiciones y utilizar el conector adecuado para cada automóvil.