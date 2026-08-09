Cierres parciales en la avenida Simón Bolívar este lunes 10 de agosto

Tramo de la avenida Simón Bolívar, en el sector sur de Quito.

Dos cierres parciales se ejecutarán este lunes 10 de agosto de 2026 en el avenida Simón Bolívar, así lo informó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, la tarde de este domingo 9 de agosto.

Según la información proporcionada, los cierres se realizarán en el sector de La Lucha de los Pobres, en el sur de la capital. El uno será desde las 08:00 hasta las 17:00, en sentido norte-sur, por trabajos de mantenimiento vial preventivo-micropavimento.

El segundo cierre será a partir de las 10:00 hasta las 15:00 en sentido sur-norte, "por trabajos de campo para estudios geotécnicos y diseños definitivos de construcción de puentes peatonales"

Obras Quito resaltó que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará a cargo de gestionar el tránsito vehicular en la zona y pidió disculpas por las molestias causadas.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y calcular los tiempos de traslados en el caso de circular por esta arteria vial.