Ecuador es seleccionado para programa de EE.UU. orientado dinamizar economía y desarrollo

El presidente del directorio de la MCC, Christopher Landau, junto con la canciller Gabriela Sommerfeld

Ecuador fue declarado elegible por la Corporación del Desafío del Milenio (Millennium Challenge Corporation, MCC) de Estados Unidos para iniciar el proceso de negociación de un programa compacto de cooperación orientado a dinamizar la economía y ampliar oportunidades de desarrollo, según informaron tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Embajada de EE.UU. en el país el viernes 19 de diciembre del 2025.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador explicó que la dirección de la MCC seleccionó la nación andina en reconocimiento a la sólida relación bilateral, los avances alcanzados en materia de estabilidad fiscal y su compromiso compartido por la seguridad.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana destacó que la elegibilidad concedida por la MCC constituye una señal positiva para la comunidad internacional, al reconocer el compromiso del país con políticas públicas que "promueven la estabilidad, la transparencia y el crecimiento sostenible, con un rol protagónico del sector productivo".

Según la Cancillería, este paso abre la posibilidad de acceder a recursos destinados a sectores como infraestructura, competitividad, innovación y modernización productiva.

En la misma decisión, la MCC seleccionó a Bolivia y Guatemala como países elegibles para desarrollar programas umbral. Es decir, programas de donación de menor escala diseñados para apoyar reformas de políticas públicas e institucionales.

La Embajada detalló que la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) es una agencia independiente del Gobierno de Estados Unidos enfocada en promover los intereses económicos y estratégicos del país mediante cooperación internacional basada en resultados.

"MCC otorga subvenciones por tiempo limitado que promueven el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento institucional", versa la web de la corporación.