Asamblea otorga licencia a Daniel Noboa para ausentarse de sus funciones por 18 días

La Asamblea Nacional aprobó el viernes, 19 de diciembre del 2025, en una sesión virtual del Pleno, la solicitud del presidente Daniel Noboa para ausentarse de sus funciones durante 18 días, entre el 1 y el 18 de enero del 2026, con el fin de atender asuntos de carácter personal.

La petición, presentada por el asambleísta del oficialismo Johnny Lavayen, fue aprobada con 81 votos a favor de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y de partidos aliados. Mientras que el movimiento correísta Revolución Ciudadana votó en contra.

Durante la ausencia del mandatario, y conforme a lo dispuesto en la Constitución, las funciones presidenciales serán delegadas a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que corresponde a la Asamblea Nacional conocer y resolver las solicitudes de licencia del presidente de la República.

De acuerdo con la agenda oficial, Noboa se reincorporará a sus funciones el 19 de enero en Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos.

Posteriormente, entre el 22 y el 25 de enero, viajará a Bélgica para reunirse con altas autoridades de la Unión Europea, con quienes abordará temas relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen.