Electrodomésticos, cerámica y alimentos: las industrias que sostienen la economía de Azuay

Cuenca es líder en la industria de electrodomésticos y línea blanca.

Cuenca es conocida por su arquitectura, gastronomía y atractivo turístico. Sin embargo, detrás de esta actividad existe un sector industrial que mueve miles de millones de dólares al año, genera empleo y abastece con sus productos a mercados nacionales e internacionales.

La industria de Azuay registró ventas por aproximadamente 3 000 millones de dólares durante 2025, de acuerdo con datos de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo (CIPEM). La cifra representa cerca del 43% de los 7 000 millones de dólares que facturó el conjunto del sector empresarial de la provincia.

La fabricación de electrodomésticos, cerámica, muebles y alimentos forma parte de una actividad productiva que ha convertido a Cuenca en uno de los centros industriales del país, dijo Sofía Arce, directora ejecutiva de la CIPEM.

Electrodomésticos, la industria que más factura en Cuenca

La fabricación de electrodomésticos de línea blanca es una de las principales actividades manufactureras de Cuenca y lidera la facturación industrial de la ciudad, según la CIPEM.

Este sector registra ventas superiores a 350 millones de dólares, de acuerdo con las cifras proporcionadas por Arce.

Refrigeradoras, cocinas y otros electrodomésticos forman parte de una producción que no solo abastece al mercado ecuatoriano, sino que también llega a compradores de otros países.

Una de las empresas que ha ampliado su presencia internacional es Indurama, perteneciente a Grupo Consenso, conglomerado empresarial cuya trayectoria se remonta a 1949.

Hace cuatro años, las ventas internacionales de Indurama representaban cerca del 20% de sus ventas totales. Actualmente, esa participación se aproxima al 40 %, según información de la compañía.

Esto significa que, en ese período, la empresa duplicó el peso de sus ventas internacionales dentro del total de su negocio.

La expansión hacia otros mercados forma parte de una estrategia que busca diversificar los ingresos y fortalecer la producción.

El conglomerado cuenta actualmente con aproximadamente 3 200 colaboradores en sus negocios de industria, comercio minorista, movilidad y servicios.

Durante 2026, sus inversiones se han concentrado en plantas industriales, tecnología, logística y herramientas de gestión comercial. Para los próximos años, prevé continuar la internacionalización de sus productos y desarrollar nuevas categorías.

Cerámica, muebles y alimentos impulsan la producción

La industria de la cerámica es otra de las actividades que tienen un peso importante en la economía cuencana.

Según la CIPEM, el sector registra una facturación aproximada de 175 millones de dólares y mantiene una tendencia de crecimiento.

La producción de cerámica plana es, además, una de las actividades que contribuyen a las exportaciones de la ciudad.

A este sector se suman los fabricantes de muebles de madera, que abastecen al mercado ecuatoriano y también participan en el comercio exterior.

¿Cuánto empleo genera la industria de Cuenca?

El peso de la actividad productiva también se refleja en los indicadores laborales de la ciudad.

Según los datos citados por la CIPEM, 6,4 de cada 10 personas en Cuenca tienen un empleo pleno o adecuado, frente a aproximadamente tres de cada 10 a escala nacional.

La representante gremial considera que la presencia de empresas industriales ha contribuido a generar oportunidades laborales con mejores condiciones.

Sin embargo, este indicador corresponde al mercado laboral de Cuenca en su conjunto y no exclusivamente a los trabajadores industriales.

Para la CIPEM, ampliar la capacidad productiva y atraer nuevas fábricas permitiría fortalecer la generación de empleo en los próximos años.