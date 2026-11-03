Tormentas en Ecuador este 3 de noviembre: estos son los cantones de la Costa donde lloverá con mayor intensidad
Guayas, Los Ríos y Manabí concentran las zonas con pronóstico de tormentas eléctricas durante la tarde de este martes, último día del feriado nacional.
Inamhi registra tormentas eléctricas en Santa Elena tras reporte de lluvias en Salinas y La Libertad la tarde de este lunes 2 de noviembre de 2026.
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Actualizado:
03 nov 2026 - 07:15
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias fuertes, tormentas eléctricas y lloviznas en varias provincias de la Costa ecuatoriana este martes 3 de noviembre de 2026.
Según el pronóstico meteorológico, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán durante la tarde, principalmente en cantones de Guayas, Los Ríos y Manabí. El reporte corresponde al período comprendido entre las 07:00 y las 19:00.
¿En qué cantones se prevén tormentas eléctricas?
El Inamhi identificó 20 localidades de tres provincias con pronóstico de tormentas:
- Guayas: Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía
- Los Ríos: Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces
- Manabí: El Carmen, Manga del Cura, Olmedo, Pichincha y Santa Ana
Mientras tanto, en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón se esperan lluvias de intensidad normal a moderada.
¿Dónde se registrarán lluvias fuertes?
Además de las tormentas, el organismo meteorológico pronosticó lluvias fuertes en otros sectores del Litoral:
- Guayas: Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar
- Los Ríos: Baba, Babahoyo, Montalvo y Puebloviejo
- Manabí: Bolívar, Flavio Alfaro y Junín
- Santa Elena: cantón Santa Elena
En las provincias de El Oro y Esmeraldas predominarán las lluvias normales, moderadas y lloviznas. En Santo Domingo de los Tsáchilas se esperan precipitaciones de intensidad normal a moderada en toda la provincia.
Por su parte, Galápagos también presenta un pronóstico de lluvias normales o moderadas durante la tarde.
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