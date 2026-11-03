Tormentas en Ecuador este 3 de noviembre: estos son los cantones de la Costa donde lloverá con mayor intensidad

Inamhi registra tormentas eléctricas en Santa Elena tras reporte de lluvias en Salinas y La Libertad la tarde de este lunes 2 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias fuertes, tormentas eléctricas y lloviznas en varias provincias de la Costa ecuatoriana este martes 3 de noviembre de 2026.

Según el pronóstico meteorológico, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán durante la tarde, principalmente en cantones de Guayas, Los Ríos y Manabí. El reporte corresponde al período comprendido entre las 07:00 y las 19:00.

¿En qué cantones se prevén tormentas eléctricas?

El Inamhi identificó 20 localidades de tres provincias con pronóstico de tormentas:

Guayas: Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía

Los Ríos: Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces

Manabí: El Carmen, Manga del Cura, Olmedo, Pichincha y Santa Ana

Mientras tanto, en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón se esperan lluvias de intensidad normal a moderada.

¿Dónde se registrarán lluvias fuertes?

Además de las tormentas, el organismo meteorológico pronosticó lluvias fuertes en otros sectores del Litoral:

Guayas: Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar

Los Ríos: Baba, Babahoyo, Montalvo y Puebloviejo

Manabí: Bolívar, Flavio Alfaro y Junín

Santa Elena: cantón Santa Elena

En las provincias de El Oro y Esmeraldas predominarán las lluvias normales, moderadas y lloviznas. En Santo Domingo de los Tsáchilas se esperan precipitaciones de intensidad normal a moderada en toda la provincia.

Por su parte, Galápagos también presenta un pronóstico de lluvias normales o moderadas durante la tarde.