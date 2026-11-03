Japón pide a sus ciudadanos almacenar agua y alimentos ante posibles desastres 

Japón recomienda almacenar agua y alimentos suficientes para enfrentar los primeros días de una emergencia.

Japón instó a su población a reforzar las medidas de prevención ante posibles terremotos y otros desastres naturales. El llamado fue realizado el lunes 2 de noviembre de 2026, tras la puesta en funcionamiento de la nueva Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

El ministro encargado de la gestión de desastres, Goshi Hosono, advirtió que, ante una emergencia de gran magnitud, la capacidad de respuesta del Gobierno y las autoridades locales podría verse desbordada.

¿Qué deben almacenar los ciudadanos?

Las autoridades recomiendan que los hogares tengan provisiones para al menos tres días y, preferiblemente, una semana.

Entre los principales suministros se encuentran:

Agua potable: tres litros diarios por persona

Alimentos: reservas suficientes para tres a siete días

Artículos de higiene: papel higiénico y baños portátiles

Suministros de emergencia: una mochila con artículos esenciales para una evacuación

También se recomienda asegurar los muebles, revisar las condiciones de las viviendas e identificar las rutas de evacuación.

¿Por qué Japón emitió esta advertencia?

La medida responde al riesgo de grandes terremotos, especialmente en la fosa de Nankai, así como de posibles sismos cerca de Tokio y una eventual erupción del monte Fuji.

Las autoridades temen que una catástrofe afecte simultáneamente a numerosas localidades y dificulte la distribución inmediata de ayuda.

El llamado es preventivo y no significa que exista una alerta de terremoto inminente.