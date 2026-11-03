Granizo de gran tamaño acompañado de vientos y lluvia cubre Puerto Indio y causa daños

Granizo de gran tamaño cubrió de hielo a Puerto Indio

Una intensa granizada transformó el paisaje de Puerto Indio, en Paraguay, en cuestión de minutos.

El fenómeno ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026 y estuvo acompañado de fuertes vientos y lluvias que dejaron cultivos afectados, árboles caídos y daños en postes eléctricos.

Videos e imágenes difundidos desde la zona muestran una importante acumulación de granizo sobre el suelo y la vegetación.

Las piedras de hielo alcanzaron un tamaño considerable y cubrieron distintos espacios de esta localidad, ubicada en la región de Alto Paraná, en Paraguay.

🇵🇾 | FUERTES TORMENTAS — Una intensa granizada cubrió de hielo Puerto Indio, en la región de Alto Paraná, Paraguay. El fenómeno, registrado el 1 de noviembre, estuvo acompañado de fuertes vientos y lluvias que provocaron daños en cultivos, caída de árboles y postes eléctricos en distintas localidades. https://t.co/CErSHe66Aw — Polymarket Español (@polymarketenesp) November 3, 2026

Las condiciones climáticas provocaron afectaciones en distintas localidades de la zona, donde también se reportaron daños materiales.

Cultivos, árboles y postes eléctricos afectados

Entre las principales consecuencias se reportaron daños en cultivos, caída de árboles y postes del tendido eléctrico.

Las ráfagas de viento afectaron la vegetación y dejaron obstáculos en distintos puntos de la zona sur del departamento de Canindeyú.

Marcio Spier, poblador del sector, confirmó que la fuerte granizada se registró en Puerto Indio.

Los testimonios y registros compartidos desde la localidad muestran la intensidad del fenómeno y la cantidad de hielo acumulada después de la tormenta.