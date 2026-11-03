Granizo de gran tamaño acompañado de vientos y lluvia cubre Puerto Indio y causa daños
El fenómeno estuvo acompañado de una tormenta con fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas en la región de Alto Paraná, en Paraguay.
Granizo de gran tamaño cubrió de hielo a Puerto Indio
Captura de video
Compartir
Actualizado:
03 nov 2026 - 08:01
Una intensa granizada transformó el paisaje de Puerto Indio, en Paraguay, en cuestión de minutos.
El fenómeno ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026 y estuvo acompañado de fuertes vientos y lluvias que dejaron cultivos afectados, árboles caídos y daños en postes eléctricos.
Videos e imágenes difundidos desde la zona muestran una importante acumulación de granizo sobre el suelo y la vegetación.
Las piedras de hielo alcanzaron un tamaño considerable y cubrieron distintos espacios de esta localidad, ubicada en la región de Alto Paraná, en Paraguay.
Las condiciones climáticas provocaron afectaciones en distintas localidades de la zona, donde también se reportaron daños materiales.
Cultivos, árboles y postes eléctricos afectados
Entre las principales consecuencias se reportaron daños en cultivos, caída de árboles y postes del tendido eléctrico.
Las ráfagas de viento afectaron la vegetación y dejaron obstáculos en distintos puntos de la zona sur del departamento de Canindeyú.
Marcio Spier, poblador del sector, confirmó que la fuerte granizada se registró en Puerto Indio.
Los testimonios y registros compartidos desde la localidad muestran la intensidad del fenómeno y la cantidad de hielo acumulada después de la tormenta.
Compartir