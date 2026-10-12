Embalse de Mazar cae a 2 124,9 metros y se acerca al nivel crítico en Ecuador

La cota de Mazar se redujo considerablemente las últimas semanas y está cerca de su nivel crítico.

El embalse de Mazar continúa perdiendo agua y se acerca a su nivel crítico de operación. Este lunes 12 de octubre de 2026, la cota se ubicó en 2 124,9 metros sobre el nivel del mar, según la actualización del estado del reservorio.

La cifra representa una caída de 1,5 metros respecto al día anterior y deja al embalse a solo 9,9 metros de su nivel crítico, establecido en 2.115 metros.

El descenso ocurre en medio del estiaje que afecta a Ecuador y aumenta la presión sobre el sistema eléctrico nacional, cuya generación depende en gran medida de las centrales hidroeléctricas.

Mazar continúa perdiendo agua en octubre

Los registros de septiembre y octubre muestran una tendencia descendente en el nivel del embalse, aunque se han presentado recuperaciones temporales.

A inicios de septiembre, la cota de Mazar superaba los 2 146 metros. Para este lunes 12 de octubre se ubica en 2 124,9 metros, lo que representa una reducción de más de 21 metros en aproximadamente seis semanas.

El embalse forma parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral, integrado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, fundamentales para el abastecimiento eléctrico del país.

La reducción de las reservas hídricas limita la capacidad de regulación del agua disponible para la generación eléctrica, especialmente durante los períodos de escasas precipitaciones.

El descenso de Mazar coincide con la ampliación de las restricciones eléctricas para las industrias. Desde este lunes 12 de octubre, las empresas de los segmentos Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda tendrán desconexiones programadas durante tres días a la semana, según el Ministerio de Ambiente y Energía.