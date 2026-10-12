Gobierno habilita 16 generadores del contrato con ATM y suma 30 MW al sistema eléctrico nacional

El Gobierno Nacional informó que habilita 16 generadores del contrato con ATM para sumar 30 MW al sistema eléctrico nacional.

El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, informó que el Gobierno Nacional habilitó 16 generadores de energía pertenecientes al cuestionado contrato con la empresa Austral Technical Management (ATM).

La medida ya aporta 30 megavatios (MW) al sistema eléctrico del país y se prevé que alcance los 60 MW en las próximas semanas.

El pronunciamiento se da en medio de las acciones legales impulsadas por el Ejecutivo ante el presunto incumplimiento de la contratista en la entrega de 90 MW destinados a mitigar la crisis energética.

Denuncias por perjuicio al Estado

Según detalló Neira, la empresa ATM cobró al Estado más de 70 millones de dólares y entregó equipos en mal estado o no aptos para la infraestructura nacional, impidiendo el encendido de 48 generadores.

"Esta empresa nos cobró más de 70 millones de dólares y trajo motores descompuestos e incompatibles para la red del Ecuador. Su dolo ha causado múltiples perjuicios al Estado, los mismos que van más allá de lo económico, pues implican menos generación eléctrica". José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

Tres frentes judiciales en curso

El Gobierno ratificó que las irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y ATM están siendo procesadas mediante tres vías legales:

Denuncia por delincuencia organizada: Presentada por CELEC EP ante la Fiscalía General del Estado por la presunta existencia de una estructura coordinada con la contratista.

Presentada por CELEC EP ante la Fiscalía General del Estado por la presunta existencia de una estructura coordinada con la contratista. Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP): Emitido por la Contraloría General del Estado por el presunto delito de peculado.

Emitido por la Contraloría General del Estado por el presunto delito de peculado. Proceso arbitral: Impulsado por el equipo legal de CELEC ante la Cámara de Comercio de Quito, cuya audiencia está prevista para las próximas semanas.

Recuperación de la infraestructura

Frente al abandono del proyecto original de 90 megavatios, Neira sostuvo que el Gobierno intervino la infraestructura para incorporar de manera progresiva los equipos que sí se encuentran operativos.