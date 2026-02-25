Crisis en el sistema de salud: Ecuador lidera el gasto de bolsillo en salud en la región

Ecuador lidera el gasto de bolsillo en salud en la región

La escasez de medicamentos, la baja inversión pública y las fallas estructurales empujan a miles de hogares al endeudamiento y la pobreza.

Ecuador enfrenta una crisis silenciosa pero persistente en su sistema de salud. En 2025, el país registró el mayor gasto de bolsillo en salud de la región, con un promedio cercano a USD 130 mensuales por persona, superando incluso a Colombia.

Más de USD 1.500 al año en salud

Este monto equivale a más de USD 1 500 anuales por persona, una carga que en muchos casos supera el salario básico mensual, que en 2026 se ubica en USD 482.

Este gasto obliga a las familias a endeudarse o sacrificar gastos esenciales como alimentación o vivienda.

Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los ecuatorianos financian el 32,4% del gasto total en salud con recursos propios, una cifra muy superior al límite recomendado por organismos internacionales.

La principal causa es la escasez crónica de medicamentos e insumos en hospitales públicos.

Al existir esta deficiencia los pacientes deben comprar de manera particular fármacos, reactivos y materiales básicos que deberían ser provistos por el Estado.

A esta falta de medicamentos, se suma que los pacientes para evitar largas filas y retrasos, por ejemplo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)y el Ministerio de Salud Pública (MSP), miles de ciudadanos recurren a consultas privadas y laboratorios externos.

Ante esta realidad la OPS alerta que cerca de un tercio del gasto total en salud en las Américas proviene directamente de los hogares.

“El gasto de bolsillo sigue empujando a millones de personas hacia la pobreza”, advirtió Jarbas Barbosa, director de la OPS, en el marco del Día de la Salud Universal.

Inversión estancada

El informe 2025 de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial señala que América Latina ha tenido una de las menores reducciones de desigualdades en salud en los últimos diez años.

En 2023, el gasto público en salud en la región cayó al 3,7% del PIB, lejos del compromiso del 6%, lo que debilita la capacidad del sistema público.

La OPS insta a los gobiernos a reforzar la inversión en salud y la atención primaria para reducir inequidades y evitar que enfermarse siga siendo sinónimo de empobrecerse.