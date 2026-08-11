Gasolinas Extra, Ecopaís y diésel bajan de precio desde el miércoles 12 de agosto

El precios de los combutibles en Ecuador se ajustarán desde el 12 de agosto de 2026.

Las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel bajarán USD 0,02 por galón eb Ecuador, a partir de este miércoles 12 de agosto de 2026.

El ajuste estará vigente hasta el 11 de septiembre de 2026. El precio de los combustibles baja por segundo mes consecutivo.

Los precios de las gasolinas y del diésel para el sector automotor bajarán USD 0,02 por galón. Así lo confirmó la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

¿Cuánto costarán las gasolinas?

Con la actualización, los precios quedarán de la siguiente manera:

Gasolina Extra: pasa de USD 3,26 a USD 3,24 por galón.

pasa de por galón. Gasolina Ecopaís: pasa de USD 3,26 a USD 3,24 por galón.

pasa de por galón. Diésel Premium: baja de USD 3,20 a USD 3,18 por galón.

El Gobierno mantiene un sistema de bandas mensuales para la gasolina Extra, Ecopaís y Diésel. El precio se ajusta el 12 de cada mes.

Este mecanismo permite ajustar los precios de acuerdo con las variaciones del mercado internacional, aunque dentro de límites para evitar fluctuaciones extremas.

Gobierno modificó la fórmula de cálculo

La disminución del precio responde a una modificación en la fórmula utilizada para determinar los precios de los combustibles.

El presidente Daniel Noboa reformó la fórmula mediante el Decreto Ejecutivo 468, publicado este 11 de agosto de 2026. El objetivo de este cambio es moderar el impacto de las variaciones del precio internacional del petróleo sobre los consumidores ecuatorianos.

Desde marzo de 2026, los precios del petróleo y los combustibles han registrado una tendencia al alza, en un contexto marcado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El Mandatario ya había anticipado el 31 de julio que los precios registrarían una nueva reducción por segundo mes consecutivo.