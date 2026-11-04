Feriado en Cuenca dejó USD 38,2 millones en movimiento económico

El feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca dejó un impacto económico estimado de USD 38,2 millones en 2026.

El feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca dejó un impacto económico estimado de USD 38,2 millones en la capital azuaya, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026.

La cifra fue presentada este miércoles 4 de noviembre por la alcaldesa subrogante de Cuenca, Marisol Peñaloza, durante una rueda de prensa junto a representantes municipales de turismo, desarrollo económico y seguridad.

Según la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico (EDEC EP), el movimiento económico alcanzó los USD 38 227 450, un 26,6% más que en el feriado de noviembre de 2025.

¿Cuánto aumentó el movimiento económico frente a 2025?

El Municipio de Cuenca reportó en noviembre de 2025 un impacto económico de USD 30,2 millones, de acuerdo con los datos de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca.

En comparación, el balance presentado para 2026 representa aproximadamente USD 8 millones adicionales.

Peñaloza también informó que la inversión municipal destinada a las celebraciones de este año fue de USD 274 000, con participación del sector privado en la financiación de algunos espectáculos.

Hoteles y ferias registraron movimiento durante el feriado

La Fundación Municipal Turismo para Cuenca informó que la ocupación hotelera promedio alcanzó el 89,22%, mientras que el domingo 1 de noviembre se registró el nivel más alto, con el 97,65%.

En cuanto a las actividades comerciales, EDEC EP reportó USD 81 000 en ventas de emprendedores participantes en siete espacios de feria.

A esta cantidad se sumaron USD 38 728 de las ferias culturales Raíces, Segundas Lecturas y Sabores en Barro. En conjunto, las ferias generaron USD 119 728 en ventas directas, según el balance municipal.

Los mercados y plataformas municipales registraron 110 780 visitas, de las cuales 44 000 correspondieron a El Arenal y 27 000 al Mercado 9 de Octubre.