Francisco Zalles es el nuevo viceministro de Economía; ¿quién es?

Francisco Zalles es el nuevo viceministro de Economía de Ecuador, la noticia se conoció este martes 6 de octubre de 2026.

Zalles llega al Ministerio de Desarrollo Económico tras la renuncia de Sariha Moya y reemplazará a Patricia Idrovo.

El nuevo funcionario intervino en el Get Forum 2026 organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se refirió a la necesidad de una “desregulación” para que las empresas sean más productivas y reducir así la informalidad.

Fue asesor del presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, y posteriormente de varios ministros de Economía y Finanzas, entre ellos Carlos Julio Emanuel, cuando Ecuador se dolarizó en 2001.

También confirmó que Ecuador está en medio de la sexta revisión de metas del programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Quién es Francisco Zalles?

El nuevo viceministro de Economía es graduado en Economía e Historia por Lafayette College. Es un analista económico, referentes en el proceso de dolarización de Ecuador.

Según el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Zalles fue asesor del expresidente Gustavo Noboa y de varios ministros de esta cartera de Estado, entre ellos, Carlos Julio Emanuel, cuando el país se dolarizó en 2001.

El portal sostiene que Zalles colabora con el Johns Hopkins Institute for Applied Economics en temas relacionados con la dolarización.

Y entre sus publicaciones está “Ecuador: All you need is dollars” (2017) y como coautor “Ecuador un país dolarizado”.