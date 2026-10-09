El SOTE recupera su capacidad máxima tras incendió en la estación de Baeza

El SOTE transporta crudo desde los pozos petroleros de la Amazonía de Ecuador.

Petroecuador anunció este viernes 9 de octubre de 2026 el fin de la declaratoria de fuerza mayor sobre el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Esta medida excepcional se mantenía vigente debido a un incendio que afectó severamente la operatividad de la Estación Baeza n.° 4.

El ducto recuperó su ritmo habitual de trabajo gracias a la reactivación de una sexta unidad de bombeo durante la jornada del jueves.

Con este arreglo técnico, ejecutado por personal especializado bajo estrictos protocolos de seguridad, se logró restablecer el flujo continuo de 312 000 barriles de crudo al día desde los campos en la Amazonía hasta las terminales marítimas en Esmeraldas.

La superación de esta emergencia representa un alivio para la economía nacional. Al normalizarse el transporte pesado de crudo, el país destraba de manera automática todas sus operaciones hidrocarburíferas, permitiendo que las labores de exploración, producción, refinación y venta, tanto para el mercado interno como internacional, vuelvan a su curso regular.