El árbitro somalí Omar Artan llegó a Salzburgo para pitar la final de la Supercopa de Europa

El fútbol, en ocasiones, ofrece segundas oportunidades. Este es el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien llegó a Salzburgo para dirigir la final de la Supercopa de la UEFA 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa.

El colegiado de 34 años vivirá un momento de oro este miércoles 12 de agosto, al convertirse en el primer árbitro no europeo en dirigir esta prestigiosa definición continental. Sin embargo, su llegada a Austria no es solo un hito estadístico, sino el desenlace de un profundo revés emocional vivido durante el Mundial 2026.

Considerado el mejor árbitro masculino de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en el año 2025, Artan fue seleccionado para pitar en la Copa del Mundo. El logro era inmenso, ya que se trataba del primer réferi de su país en alcanzar una fase final mundialista.

Todo estaba listo, pero las autoridades migratorias de Estados Unidos le habían denegado la visa a raíz de las restricciones vigentes para ciudadanos con pasaportes somalíes.

No obstante, ante esta injusta marginación, la UEFA acordó con la CAF darle la oportunidad de hacer su debut oficial en competiciones del Viejo Continente.

Artan arribó este martes 11 de agosto al imponente Stadion Salzburg arrastrando una historia de vida marcada por la superación. Habiendo perdido a su padre siendo joven y crecido separado de su madre por los conflictos en Somalia, encontró en el arbitraje un refugio y una vocación definitiva cuando una pequeña lesión lo alejó de jugar al fútbol de forma amateur.

El pitazo inicial sonará a las 14:00 (hora de Ecuador) en suelo austríaco.