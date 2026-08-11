Colombia pide insumos pero no personal de rescate extranjero para atender el terremoto

Tras el sismo, de 7.4 en Colombia, varios países ofrecieron apoyo para las labores de búsqueda, rescate y atención a las personas afectadas. Sin embargo, el Gobierno colombiano señaló que, por ahora, no requiere el despliegue de equipos internacionales de rescate.

México y El Salvador ofrecieron rescatistas

México informó que tiene listo un equipo especializado en rescate tras terremotos, pero está a la espera de una solicitud formal de Bogotá para desplegarlo.

El Salvador, en cambio, confirmó que enviará ayuda humanitaria, pero no personal de emergencia, debido a que Colombia señaló que no requiere rescatistas

Colombia pidió principalmente insumos

El Gobierno colombiano comunicó que requiere apoyo internacional principalmente en forma de insumos para atender a las familias afectadas. El Salvador anunció el envío de dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria.

Estados Unidos sí desplegará un equipo

Estados Unidos es la principal excepción. El Gobierno estadounidense anunció USD 15,5 millones en ayuda para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.

Además, activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres para apoyar las operaciones y la coordinación de la emergencia.

ONU mantiene contacto con Colombia

Las Naciones Unidas también ofrecieron su respaldo y señalaron que mantienen contacto con las autoridades colombianas.

El organismo indicó que apoya la respuesta liderada por el Gobierno y está preparado para colaborar según las necesidades.

¿Cómo se coordina la ayuda internacional?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la encargada de centralizar las necesidades y coordinar, junto con la Cancillería, los pedidos de asistencia internacional.

El mecanismo requiere que el Gobierno determine qué tipo de apoyo necesita antes de solicitarlo formalmente a otros países.