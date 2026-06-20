Gobierno amplía a nueve meses compensación económica para buses

Gobierno incrementa tiempo de compensación para transportistas interprovinciales e intraprovinciales.

El Gobierno amplió de ocho a nueve meses la compensación económica para los transportistas interprovinciales e intraprovinciales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 428 suscrito por el presidente Daniel Noboa, el 20 de junio de 2026.

La compensación se aplica de la siguiente manera:

Transporte Interprovincial e Intraprovincial: Recibirán el beneficio estatal durante nueve meses.

Transporte Intracantonal, Urbano, Combinado y Rural: El esquema se mantiene en ocho meses, aunque el decreto contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cuatro meses adicionales.

Según el Gobierno, la estrategia se desarrolla con el fin de mitigar el impacto económico del ajuste al precio del diésel y evitar que el alza se traslade a las tarifas del transporte público.