Gobierno analiza incentivos tributarios para empresas que cumplieron horarios de desconexión 

Las empresas del sector AV1 y AV2 cumplieron hasta 72 horas de desconexión eléctrica en octubre.

El Gobierno analiza otorgar incentivos tributarios a las industrias que actaron los horarios de desconexión eléctrica en el mes de octubre y cumplieron con el pedido de autogeneración eléctrica.

El anuncio lo hizo el presidente Daniel Noboa este lunes 26 de pctubre del 2026 en una entrevista radial. Según dijo, en el país, al menos el 45% de empresas cuentan con la posibilidad de generar al menos el 30% de la energía que consumen.

Noboa aseguró que las empresas fueron notificadas hace 18 meses sobre la necesidad de contar con sistemas de autogeneración para enfrentar eventuales dificultades en el abastecimiento eléctrico.

"Tenemos decenas de ejemplos de gente que cumplió y otras que no cumplieron", manifestó Noboa al referirse a las medidas adoptadas para el sector empresarial frente a la crisis energética.

¿Qué incentivos recibirían las industrias?

Noboa explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con representantes de los gremios productivos para definir beneficios dirigidos a las empresas que realizaron inversiones en generación propia.

Una de las alternativas es establecer alivios tributarios para las industrias que cumplieron con el requerimiento de autogeneración, aunque todavía no se han definido los mecanismos para su aplicación.

"Estamos discutiendo con los gremios que exista un tipo de alivio tributario a los que cumplieron en momentos difíciles", afirmó el Presidente.

El mandatario señaló que estos beneficios serían una forma de reconocer las inversiones realizadas por las empresas para reducir su dependencia del Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Sin embargo, no precisó si los incentivos consistirían en deducciones, exoneraciones u otros mecanismos fiscales. Tampoco informó cuándo se anunciaría una decisión definitiva.

¿Habrá multas para las industrias que no cumplieron?

El Presidente también abrió la posibilidad de imponer sanciones económicas a las empresas que no desarrollaron la capacidad de autogeneración solicitada.

Por ahora, no existe un anuncio definitivo sobre la aplicación de multas, ni se han detallado sus montos, los criterios para determinar incumplimientos o la normativa que permitiría establecerlas.

El mandatario tampoco precisó si las eventuales sanciones estarían relacionadas con la falta de autogeneración, el incumplimiento de las desconexiones eléctricas o ambas situaciones.