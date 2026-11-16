Romería de El Quinche reunió a 85 000 fieles y dejó 299 atenciones médicas
Tres niños fueron reportados como extraviados durante la peregrinación religiosa, que se desarrolló del 13 al 15 de noviembre de 2026. Todos fueron localizados y entregados a sus familiares.
Cerca de 85 000 personas participaron en la tradicional romería de la Virgen de El Quinche, desarrollada del 13 al 15 de noviembre de 2026.
Quito Informa
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Actualizado:
16 nov 2026 - 13:51
La tradicional romería de la Virgen de El Quinche congregó a aproximadamente 85 000 peregrinos durante tres días. El Municipio de Quito presentó este domingo 15 de noviembre el balance del operativo de seguridad y prevención desplegado a lo largo de las rutas hacia el santuario.
De acuerdo con el informe municipal, los equipos de emergencia realizaron 299 atenciones prehospitalarias, principalmente por mareos, dolores abdominales e hipertensión arterial.
¿Cuáles fueron las principales emergencias durante la romería de El Quinche?
Los mareos encabezaron las causas de atención médica, con 99 casos, seguidos de 41 episodios de dolor abdominal y 24 de hipertensión arterial.
El reporte oficial también detalló otras complicaciones de salud:
- 20 casos de dolor de cabeza
- 18 de malestar general
- 13 de deshidratación
- 12 de dolor lumbar y 12 de cólicos menstruales
- 10 de dolor torácico
- 9 crisis de ansiedad
- 8 casos de gastritis
Además, los equipos de socorro atendieron desmayos, heridas y traumatismos leves, episodios de hipoglucemia, esguinces, caídas y dificultades respiratorias.
Tres niños se extraviaron durante la peregrinación
Entre los incidentes registrados durante el evento religioso consta la desaparición temporal de tres menores de edad.
El personal de seguridad activó los procedimientos de búsqueda y logró localizar a los niños, quienes permanecieron bajo resguardo hasta ser entregados a sus familiares.
Las autoridades confirmaron que los tres menores fueron reunidos con sus familias
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