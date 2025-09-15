Cierre vial por manifestaciones en la Panamericana Norte en el sector de Carapungo

Cierre vial en el intercambiador de Carapungo en la Panamericana Norte

A las 10:45 se registró el cierre de la Panamericana Norte a la altura del intercambiador de Carapungo por la presencia de manifestantes en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió hasta el lugar para controlar el tránsito vehicular en la zona mientras trasportistas pesados bloqueaban la vía con sus automotores.

La medida se dio en el marco de las paralizaciones aisladas de transportistas que no están de acuerdo con los gremios de instalar mesas técnicas para analizar el fin del subsidio al diésel decretado por el presidente Noboa.

La AMT indicó el cierre total de la vía Panamericana Norte que conecta el norte de Quito con las provincias de Imbabura y Carchi.

Para quienes circulan por la zona se informó de rutas alternas:

Panamericana Norte

Av. Manuel Córdova Galarza

N88

Pasadas las 11:30 la AMT indicó que la vía había sido habilitada en el sector y el tránsito vehicular se normalizó en la zona.