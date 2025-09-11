El Presidente podrá ordenar que se fije el precio mínimo del banano.

El Presidente de la República podrá ordenar que se fije el precio mínimo del banano de manera "excepcional" y "temporal", según consta en el Decreto Ejecutivo 116.

Daniel Noboa reformó el Reglamento de la Ley para el control de precios del banano y otras musáceas de exportación a través del Decreto 116, firmado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

"En cualquier momento del año y de forma excepcional, el Presidente de la República podrá disponer a la Autoridad Agraria Nacional que emita el respectivo acuerdo ministerial con una nueva fijación de los precios mínimos de sustentación y precios referencias F.O.B.", dice el artículo único del Decreto.

El Decreto añade que estos precios mínimos se mantendrán de manera provisional hasta que se organicen las mesas de negociación establecidas en la Ley y este Reglamento, y se determinen los precios definidos".

Productores y exportadores acordaron un incremento de 40 centavos por caja a partir de octubre de 2024. Un incremento del 5,8%, con lo que el precio se mantiene en 7,25 para 2025.

Este precio mínimo se aplica para el banano de exportación que se envía en cajas de 43 libras, la medida más usada.

Este valor se incrementa a 9,50 dólares si la caja se vende con el embarque al buque incluido.