Teleamazonas
En directo
Economía

Gobierno suspende minería en Napo y restringen plantas en dos provincias

Las actividades mineras se suspenden en Napo, Loja y El Oro, según la resolución. Arca iniciará un monitoreo del agua en estas provincias. 

Napo es una de las provincias más golpeadas por la minería en el país.

GAD Napo.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

02 feb 2026 - 13:57

El Gobierno Nacional dispuso la suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Napo y la restricción de operaciones en plantas de beneficio ubicadas en El Oro y Loja

La medida se tomó este lunes 2 de febrero del 2026 en una resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, busca frenar la extracción ilícita de minerales que ha provocado impactos ambientales en la Amazonía y el sur del país, indicó la entidad en un comunicado.

Según la resolución, informes técnicos alertan sobre afectaciones a ecosistemas sensibles y a fuentes de agua, vinculadas a actividades ilegales. Entre los hallazgos se menciona la presencia de metales pesados —como cobre, plomo, arsénico y cadmio— y cianuro en niveles que superan los límites permitidos en los ríos Calera y Amarillo, parte de la cuenca Puyango–Tumbes.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano Díaz, señaló que la minería ilegal representa un riesgo directo para los ríos, los bosques y las comunidades. “No vamos a permitir que actividades clandestinas sigan causando daños en la Amazonía y el sur del país”, afirmó.

Arrancan controles en zonas afectadas

Como parte de la decisión, el Ministerio ordenó controles e inspecciones inmediatas, así como el inicio de procesos administrativos sancionatorios. Estas acciones se realizarán en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con apoyo de la fuerza pública, con el objetivo de suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y evitar nuevos impactos.

Además, las direcciones zonales 7, 8 y 10 iniciarán procesos contra operadores mineros que incumplan la normativa ambiental y de agua vigente. Las autoridades indican que estas medidas buscan detener el avance del daño ambiental y abrir el camino para la recuperación de las zonas afectadas.

El Ministerio señaló que, junto con el control, se priorizará la restauración de los ecosistemas y el acceso a agua limpia para las comunidades que dependen de estas cuencas. Mientras tanto, la suspensión y las restricciones se mantendrán en las áreas señaladas, a la espera de los resultados de las inspecciones y evaluaciones técnicas.

