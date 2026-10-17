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Ecuador

Sismo de magnitud 4.2 se registró en Zamora este sábado 17 de octubre

El Intituto Geofísico reportó el movimiento telúrico en la madrugada de este sábado 17 de octubre en la provincia de Zamora Chinchipe. 

Un sismo de magnitud 4.2 se registró en Zamora este sábado 17 de octubre de 2026.

Instituto Geofísico

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

17 oct 2026 - 07:15

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Un sismo de magnitud 4.2 se registró la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026, en Zamora

Según el reporte del Instituto Geofísico del Ecuador, el movimiento ocurrió a las 05:53 de este sábado. Y se localizó a 3.18 kilómetros de la capital de Zamora Chinchipe. 

En el reporte revisado, el Geofísico señala una profundidad de 69 kilómetros. 

Por este movimiento telúrico, hasta las 07:15, no hubo un reporte oficial de afectaciones a estructuras o personas heridas

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