ANT habilita siete sábados para sacar la licencia de conducir: fechas, costos y requisitos

La Agencia Nacional de Tránsito atenderá los sábados entre octubre y diciembre de 2026 para facilitar trámites de licencias de conducir.

Conozca qué fechas están habilitadas, cuánto cuesta obtener el documento por primera vez y qué requisitos deben presentar los conductores profesionales y no profesionales.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitará siete jornadas extraordinarias de atención los sábados para realizar trámites de licencias de conducir en Ecuador.

El calendario comienza el 17 de octubre y se extiende hasta el 19 de diciembre de 2026. Las oficinas atenderán de 08:00 a 16:30.

¿Qué trámites se podrán realizar y en qué fechas?

Las jornadas del 17 y 24 de octubre estarán destinadas a quienes necesitan obtener la licencia por primera vez o solicitar un duplicado.

El calendario también contempla fechas en noviembre y diciembre para trámites de renovación y duplicados.

Antes de acudir, los usuarios deben verificar que el procedimiento que necesitan esté habilitado en la fecha elegida.

De acuerdo con el calendario extraordinario, el 7 y 14 de noviembre se atenderán renovaciones y duplicados.

El 5 de diciembre habrá atención para licencias por primera vez y duplicados, con excepción de Pichincha; mientras que el 12 y 19 de diciembre se realizarán renovaciones y duplicados.

La atención dependerá de las oficinas habilitadas para cada jornada.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia por primera vez?

El trámite de emisión de una licencia no profesional tipo A, B o F tiene costos diferenciados: USD 68 para las categorías A y B, y USD 42 para la F, según la información de requisitos proporcionada para estos procedimientos.

Para la primera emisión de una licencia profesional tipo A1, C, C1, D, E o G, el costo indicado es de USD 110, sin IVA y con posibles cargos bancarios.

Los valores deben confirmarse en la orden de pago generada en el portal de la ANT.

Requisitos para licencias no profesionales

Quienes soliciten por primera vez una licencia tipo A (motocicletas), B (automóviles y camionetas) o F (vehículos adaptados para personas con discapacidad) deben presentar los documentos exigidos para su categoría.

Entre ellos están:

Requisito Detalle Título de conductor Original del título de conductor no profesional. Permiso de aprendizaje Presentar el documento original. Examen psicosensométrico Original vigente y aprobado. Vigencia indicada: 60 días. Identificación Cédula original y papeleta de votación vigente, cuando corresponda. Hay excepciones previstas para ciertos grupos. Tipo sanguíneo Certificado o carné emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana. Educación básica Certificado de haber culminado la educación básica. Pago y turno Comprobante de pago y turno impreso. Costos referenciales de emisión por primera vez: tipo A o B, USD 68; tipo F, USD 42. Confirmar el valor vigente en la orden de pago de la ANT.

¿Qué documentos necesitan los conductores profesionales?

Para obtener por primera vez una licencia profesional tipo A1, C, C1, D, E o G, se requiere el título de conductor profesional, el acta de grado del curso, el permiso de aprendizaje, el examen psicosensométrico, la documentación de identidad y votación cuando corresponda, el certificado de tipo sanguíneo y el comprobante de pago.

Además, para las licencias profesionales, excepto las categorías A1 y G, se solicita el certificado de haber culminado el primer año de bachillerato.

Requisitos para licencias profesionales

Requisito Detalle Título profesional Original del título de conductor profesional. Acta de grado Original del acta de grado del curso. Permiso de aprendizaje Presentar el documento original. Examen psicosensométrico Original vigente. La vigencia indicada es de 60 días. Identificación Cédula original y papeleta de votación vigente, cuando corresponda. Tipo sanguíneo Certificado o carné emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana. Nivel de bachillerato Certificado de haber culminado el primer año de bachillerato, excepto para las licencias A1 y G. Pago y turno Comprobante de pago y turno impreso. Licencias profesionales contempladas: A1, C, C1, D, E y G. El costo de emisión indicado es USD 110, sin IVA y más posibles comisiones bancarias.

Examen, actualización de datos y entrega de la licencia

En la agencia, el solicitante debe entregar los documentos, realizar la actualización de datos y rendir la evaluación teórica, que se basa en un banco de 20 preguntas, según el procedimiento informado.

Una vez completados los pasos, podrá recibir su licencia. El examen psicosensométrico tiene una vigencia de 60 días, por lo que es importante comprobar que esté vigente en la fecha de atención.

¿Qué pasa si necesita renovar o sacar un duplicado?

Los requisitos cambian si el trámite es una renovación o un duplicado. Para renovar, generalmente se solicita la licencia caducada, el examen psicosensométrico vigente, la documentación de identidad y el comprobante de pago.

Si el documento se perdió o fue robado, se debe presentar la denuncia impresa obtenida a través del Consejo de la Judicatura.

En estos casos, también se recomienda revisar las condiciones específicas de la categoría de licencia y de la oficina donde se realizará el trámite.

¿Cómo obtener un turno en la página de la ANT?

El procedimiento comienza en el portal web de la ANT, donde el usuario debe generar la orden de pago y cancelar el valor correspondiente mediante los canales autorizados o la opción de pago en línea, cuando esté disponible.

Después debe obtener el turno, imprimirlo y acudir a la oficina habilitada con los documentos originales requeridos para su trámite.

Antes de acudir a una jornada extraordinaria, los conductores deben revisar el calendario, confirmar el tipo de trámite habilitado y consultar los requisitos actualizados en el sitio web oficial de la ANT: www.ant.gob.ec.

Llevar el turno impreso y la documentación completa ayudará a evitar inconvenientes durante la atención presencial.