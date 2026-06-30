¿Qué es el Mercosur? Así funciona uno de los bloques que impulsa el comercio regional

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es uno de los principales bloques económicos de América del Sur y reúne a países que buscan fortalecer el comercio, la integración y la cooperación regional.

En la más reciente cumbre, realizada este martes 30 de junio del 2026, el presidente, Daniel Noboa, de Ecuador (país que no es miembro del bloque regional) propuso actualizar un acuerdo comercial para facilitar las exportaciones ecuatorianas y ampliar las oportunidades de negocio entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur.

El Mercosur nació en 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Posteriormente se incorporaron Venezuela y Bolivia, aunque Venezuela permanece suspendida de sus derechos como Estado Parte del organismo.

Actualmente, el bloque tiene como propósito promover la integración económica, facilitar el comercio entre sus miembros y fortalecer las inversiones mediante la reducción de barreras comerciales y la cooperación regional.

¿Cómo funciona el Mercosur y quiénes lo integran?

El Mercosur trabaja con dos idiomas oficiales: español y portugués. Desde 2006 también incorporó el guaraní como uno de los idiomas del bloque.

Sus reuniones se realizan entre los países miembros y asociados para definir políticas económicas, comerciales y de integración.

Además de los Estados Parte, varios países sudamericanos participan como Estados Asociados, lo que les permite asistir a reuniones del organismo y acceder a preferencias comerciales sin formar parte plena del bloque.

Con una extensión cercana a 15 millones de kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 280 millones de habitantes, el Mercosur concentra importantes recursos naturales, energéticos, agrícolas y una amplia diversidad cultural que lo convierten en uno de los mercados más relevantes de América Latina.

Desde su creación, el bloque también impulsó acuerdos sobre migración, derechos laborales, cooperación social, cultura, educación e integración productiva, ampliando su alcance más allá del comercio.

Uno de sus principales mecanismos es el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado en 2005. Este fondo financia proyectos de infraestructura, desarrollo y competitividad mediante aportes anuales superiores a los 100 millones de dólares.

La propuesta de Daniel Noboa en la Cumbre del Mercosur

Durante la LXVIII Cumbre del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Asunción, Paraguay, el presidente Daniel Noboa planteó actualizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N.° 59), vigente desde 2004 entre el Mercosur y la Comunidad Andina.

El Mandatario señaló que Ecuador busca eliminar barreras regulatorias, sanitarias y logísticas que dificultan el ingreso de productos nacionales como banano, cacao, atún y manufacturas a los mercados del bloque.

La propuesta ecuatoriana contempla cinco ejes: eliminar barreras no arancelarias, simplificar los trámites aduaneros y sanitarios, mejorar la infraestructura logística regional, atraer inversiones en sectores estratégicos y fortalecer el comercio de servicios y tecnología.

Los principales hitos del Mercosur

Desde su creación, el organismo ha registrado varios momentos que marcaron su evolución. En 1994 aprobó el Protocolo de Ouro Preto, que estableció su estructura institucional. En 1998 adoptó el Protocolo de Ushuaia, que consolidó el compromiso democrático entre los países miembros.

1994: Protocolo de Ouro Preto (estructura institucional).

Protocolo de Ouro Preto (estructura institucional). 1998: Protocolo de Ushuaia (compromiso democrático).

Protocolo de Ushuaia (compromiso democrático). 2024: Ingreso de Panamá como Estado Asociado.

Ingreso de Panamá como Estado Asociado. 2026: Concreción del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, uno de los avances comerciales más importantes para América Latina.

Posteriormente se crearon organismos como el Parlamento del Mercosur (Parlasur), el Instituto Social del Mercosur y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. En 2026 el bloque concretó el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los avances comerciales más importantes de los últimos años.