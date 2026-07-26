Caso Triple A: Aquiles Alvarez declara desde la cárcel del Encuentro

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, rindió testimonio en el juicio del caso Triple A este domingo 26 de julio de 2026, de manera telemática desde la cárcel del Encuentro.

Tras finalizar la diligencia, el Tribunal dispuso suspender la audiencia y fijó su reinstalación para el próximo 2 de agosto, cuando iniciará la fase de alegatos finales, informó la Fiscalía General del Estado.

Alvarez intervino de forma telemática desde la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena, luego de que el Tribunal negara el pedido de su defensa para comparecer de manera presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Durante su exposición, el alcalde señaló que su intervención se centraría en aspectos técnicos relacionados con la investigación y explicó su actuación tanto como persona natural como representante legal de las empresas vinculadas al proceso por la presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

En su versión, el alcalde sostuvo que no le corresponde controlar la cadena de distribución de combustibles, ya que esa competencia recae sobre las entidades estatales encargadas de la regulación del sector.

Para la defensa de Alvarez, "hoy era la ocasión para que Fiscalía, la ARCH y Petroecuador despedacen" al alcalde porteño con preguntas sobre el delito por el que se le investiga.

"El alcalde aceptó ser interrogado sin límites", escribió Ramiro García, abogado defensor de Alvarez, quien añadió que los representantes de las autoridades citadas "se negaron a hacer una sola pregunta".

También rechazó la teoría de la Fiscalía y aseguró que las empresas relacionadas con el caso cuentan con permisos vigentes emitidos por Petroecuador desde 2021, por lo que, a su criterio, han operado dentro del marco legal.

Antes de la declaración de Alvarez, las defensas de varios procesados continuaron con la presentación de sus pruebas e insistieron en cuestionar la teoría de la Fiscalía.

Entre otros argumentos, señalaron que existen inconsistencias en los registros de venta de combustibles atribuidos a determinadas estaciones de servicio y pidieron que comparezcan testigos que, según sostienen, son claves para esclarecer los hechos.

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El Tribunal también negó el pedido de una de las empresas procesadas para que el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, rindiera testimonio, al considerar que participó en etapas previas de la investigación y la normativa le impide actuar como testigo dentro del mismo proceso.

¿Qué se investiga en el caso Triple A?

El caso Triple A investiga una presunta red dedicada al almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de combustibles subsidiados.

De acuerdo con la Fiscalía, en la causa son procesadas 15 personas naturales y seis personas jurídicas, a quienes se atribuye haber participado en un esquema que habría permitido desviar derivados de hidrocarburos hacia actividades no autorizadas, causando un perjuicio al Estado.