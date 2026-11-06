Dayanara gana premio a Mejor Artista Región Andina en los Heat 2026

Dayanara Peralta ganó el premio a Mejor Artista Región Andina en los Heat Latin Music Awards 2026, celebrados en México.

La guayaquileña Dayanara Peralta ganó el premio a Mejor Artista Región Andina durante los Heat Latin Music Awards, realizados el jueves 5 de noviembre de 2026 en Puerto Vallarta, México.

La artista llegó a la ceremonia con tres nominaciones: Artista Revelación, Mejor Artista Regional Popular y Mejor Artista Región Andina. En esta última categoría compitió con artistas como Greeicy, Mau y Ricky, Jombriel, Andreina Bravo y Mike Bahía.

Tras recibir el galardón, Dayanara agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes participaron en las votaciones. Durante la gala también interpretó su éxito 'El Karma'.

¿Quién es Dayanara Peralta y cómo inició su carrera?

Dayanara nació en Guayaquil el 31 de octubre de 1996. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, ganó el certamen Miss Teen Universe en 2015 y participó en Miss Ecuador 2017.

Su trayectoria musical comenzó en la agrupación Kandela & Son. Posteriormente, en 2017, inició su carrera como solista con la canción Pobre y triste.

En 2019 representó a Ecuador en el Festival de Viña del Mar, en Chile, donde consiguió el segundo lugar de la competencia internacional con El innombrable.

Las canciones y los logros que impulsaron su carrera

Dayanara se ha destacado en la música regional popular, con una propuesta que combina sonidos mexicanos, tropicales y pop.

Entre sus canciones más conocidas están 'El Karma', 'No será tan fácil' y 'Tú la vas a pagar'. Además, ha colaborado con artistas internacionales como Paola Jara, Américo, Pipe Bueno y Arelys Henao.

'El Karma' permaneció 23 semanas consecutivas en el primer lugar de las listas radiales ecuatorianas durante 2024.

Asimismo, su colaboración 'No será tan fácil', junto a Paola Jara, superó los 80 millones de reproducciones acumuladas en distintas plataformas, según las cifras promocionales de su trayectoria.

¿Cómo consiguió el premio Heat 2026?

El reconocimiento llegó después de nueve años de carrera como solista, durante los cuales Dayanara consolidó su presencia en Ecuador y amplió su proyección internacional mediante colaboraciones musicales.

La cantante obtuvo el galardón de Mejor Artista Región Andina gracias al respaldo recibido en las votaciones de los Premios Heat 2026.

Con este triunfo, suma un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria y a la representación de la música ecuatoriana.