La marca japonesa Casio abrió una nueva tienda en el Valle de Los Chillos.

La marca japonesa de tecnología y relojería Casio amplía su presencia en el mercado ecuatoriano con la apertura de una tienda especializada en el Valle de los Chillos, al suroriente de Quito.

El establecimiento, cuya apertura fue anunciada el 25 de noviembre de 2026, está ubicado en San Luis Town Center, complejo comercial que integra San Luis Shopping, San Luis Center y San Luis Plaza.

La tienda reúne tres líneas de relojería de la compañía japonesa: G-Shock, Casio y Edifice, dirigidas a distintos segmentos de consumidores.

Con esta apertura, la marca incorpora un espacio de comercialización especializado en sus productos, en un sector que registra una expansión de su infraestructura comercial.

El Valle de los Chillos amplía su oferta comercial

La apertura de Casio coincide con un período de expansión de la actividad comercial en el Valle de los Chillos, donde durante noviembre de 2026 se registraron dos importantes inauguraciones.

A la integración de San Luis Town Center se sumó la apertura de Vista Valle Shopping, en el sector de Alangasí, con más de 120 marcas anunciadas.

Estos proyectos amplían la competencia entre establecimientos comerciales y generan nuevos espacios para la instalación de empresas nacionales e internacionales.

La incorporación de tiendas especializadas también refleja una estrategia de las marcas para fortalecer su presencia física y establecer canales de atención directa con los consumidores.

Casio busca ampliar su presencia en el mercado ecuatoriano

Según Felix Almendral, gerente de marca de Casio en Kenex Trading, la apertura forma parte de una estrategia para fortalecer su presencia en Ecuador y acercarse a nuevas generaciones de consumidores.

Sin embargo, la compañía no informó el monto de inversión destinado al establecimiento, el número de empleos generados, sus proyecciones de ventas ni si contempla nuevas aperturas en otras ciudades del país.