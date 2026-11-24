Afiche oficial difundido por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado para localizar a Luis Francisco Yerovi Santos, desaparecido desde el 17 de noviembre de 2026 en Quito.

Las autoridades difundieron una alerta ciudadana para localizar a Luis Yerovi Santos, quien se encuentra desaparecido desde el martes 17 de noviembre de 2026 en Quito.

De acuerdo con el afiche oficial emitido por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado (FGE), el ciudadano fue visto por última vez en el sector de Monteserrín, específicamente en la calle De las Malvas, en el norte de la capital.

¿Dónde reportar información?

Las entidades de seguridad solicitan a la ciudadanía que, en caso de contar con datos que ayuden a dar con su paradero, se comuniquen de inmediato a través de los canales oficiales:

Línea gratuita: 1800-DELITO (1800 335 486)

Las autoridades garantizan absoluta confidencialidad para quienes brinden información dentro de la investigación.