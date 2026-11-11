Detienen al alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, tras operativo de Fiscalía y Policía

El alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, fue aprehendido este miércoles 11 de noviembre de 2026, según confirmó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta oficial de X.

La institución informó que el funcionario fue trasladado a sus instalaciones para rendir su versión en el contexto del acto urgente ejecutado durante la madrugada en el cantón Naranjal, provincia de Guayas.

La Fiscalía también difundió una fotografía del procedimiento y precisó que la aprehensión se produjo después de las diligencias realizadas horas antes.

ADN retiró su respaldo al alcalde de Naranjal

Juan Carlos Rivera llegó a la Alcaldía de Naranjal en 2023 por el movimiento CREO y busca la reelección en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026.

El 29 de octubre, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que retiraba su respaldo político al funcionario e iniciaba un proceso de desafiliación, después de la difusión de grabaciones que generaron cuestionamientos sobre su administración.

Rivera rechazó anteriormente las acusaciones y las calificó como parte de una campaña en su contra.