Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Economía

Estos son los productos que se importan desde Colombia y ahora tendrán tasa del 30%

Dentro de los principales productos de importación desde Colombia se encuentran: cosméticos, plástico y sus manufacturas, vehículos y más.

Los cosméticos son los mayores productos de importación no petrolera desde Colombia a Ecuador

Pixabay

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

21 ene 2026 - 19:27

Unirse a Whatsapp

El presidente, Daniel Noboa, anunció este miércoles 21 que se aplicará "una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia" por "la falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país a la lucha contra el narcotráfico.

La balanza comercial con Colombia registra un déficit desfavorable para el Ecuador que entre enero y agosto del 2025 las importaciones no petroleras superaron los USD 1 200 millones frente a los USD 572 millones en exportaciones.

según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport) y el Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones no petroleras se incrementaron en 4% mientras que las importaciones no petroleras aumentaron en 3%.

Productos que se importan desde Colombia

Dentro de los principales productos de importación desde Colombia se encuentran: cosméticos, plásticos y sus manufacturas, vehículos y sus partes, productos farmacéuticos, y otros productos químicos.

Esta es la lista oficial de productos y entre los cinco primeros se concentra el 40% de importación no petrolera.

  • Cosméticos
  • Plástico y sus manufacturas
  • Vehículos y partes
  • Productos farmacéuticos
  • Otros productos químicos
  • Maquinas y aparatos eléctricos
  • Máquinas y aparatos mecánicos
  • Confites
  • Preparaciones para lavar
  • Papel, cartón y sus manufacturas

Te puede interesar