Estos son los productos que se importan desde Colombia y ahora tendrán tasa del 30%

Los cosméticos son los mayores productos de importación no petrolera desde Colombia a Ecuador

El presidente, Daniel Noboa, anunció este miércoles 21 que se aplicará "una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia" por "la falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país a la lucha contra el narcotráfico.

La balanza comercial con Colombia registra un déficit desfavorable para el Ecuador que entre enero y agosto del 2025 las importaciones no petroleras superaron los USD 1 200 millones frente a los USD 572 millones en exportaciones.

según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport) y el Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones no petroleras se incrementaron en 4% mientras que las importaciones no petroleras aumentaron en 3%.

Productos que se importan desde Colombia

Dentro de los principales productos de importación desde Colombia se encuentran: cosméticos, plásticos y sus manufacturas, vehículos y sus partes, productos farmacéuticos, y otros productos químicos.

Esta es la lista oficial de productos y entre los cinco primeros se concentra el 40% de importación no petrolera.