Proforma 2027: Ecuador dejará de recaudar USD 7 906 millones por beneficios tributarios 

El Estado deja de recibir recursos por exoneraciones tributarias previstas en la Ley.

Ecuador dejará de percibir aproximadamente USD 7 906 millones en impuestos durante 2027 por exoneraciones, deducciones, devoluciones y otros beneficios establecidos en la legislación tributaria. La cifra consta en el anexo de gasto tributario de la proforma del Presupuesto General del Estado para el próximo año.

La estimación fue elaborada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y remitida al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como parte de la documentación presupuestaria que se analiza en la Asamblea Nacional.

El monto contrasta con los USD 20 702,61 millones que el Gobierno espera recaudar en impuestos durante 2027, según las previsiones de ingresos incluidas en la proforma presupuestaria.

Esto significa que, mientras el Ejecutivo proyecta un incremento de los ingresos tributarios, también mantendrá exoneraciones y otros mecanismos que reducen los impuestos que deben pagar determinados contribuyentes.

Sin embargo, los USD 7 906 millones no corresponden a recursos que el Gobierno entregará directamente a personas o empresas. Se trata de impuestos que el Estado no cobrará por la aplicación de beneficios previstos en la normativa.

¿Cuánto se dejará de recaudar por beneficios tributarios?

El documento del SRI establece que el gasto tributario proyectado para 2027 será de USD 7 905,89 millones, una reducción de USD 81,53 millones frente a lo que se estimó en 2026, cuando la cifra fue de USD 7 987,42 millones. La disminución equivale aproximadamente al 1%.

No obstante, las previsiones muestran que este monto volvería a incrementarse en los siguientes años.

Año Gasto tributario (USD millones) 2025 7 096,83 2026 7 987,42 2027 7 905,89 2028 8 175,37 2029 8 488,84 Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Nota: 2025 corresponde a una estimación del ejercicio fiscal cerrado; 2026-2029 son proyecciones.

El gasto tributario comprende mecanismos como las exoneraciones, reducciones, deducciones, devoluciones y créditos tributarios que permiten disminuir la carga impositiva de determinados contribuyentes.

Su finalidad puede ser social, económica o ambiental. Por ejemplo, algunos beneficios buscan reducir el costo de determinados bienes y servicios, mientras otros están dirigidos a incentivar inversiones o actividades productivas.