¿Por qué los quesos Kiosko tiene empaque en blanco y negro en Ecuador?

El empaque de quesos kiosko cambió su presentación. La empresa romó la decisión para reducir costos de producción.

Reducir el costo del empaque para contener el precio del producto. Esa es la estrategia que implementó Alpina Ecuador en una de sus líneas de quesos ante el incremento de los costos de producción e insumos.

La compañía modificó la presentación de los productos de su marca Kiosko, con empaques más simples y sin tintas a color, una decisión que permite disminuir procesos y costos asociados a la impresión.

Según la empresa, el ahorro obtenido con este cambio será utilizado para compensar parte del incremento de sus costos de producción y mantener los precios de estos productos.

La medida se implementa en un escenario en el que los hogares ecuatorianos enfrentan presión sobre sus presupuestos. La Canasta Familiar Básica se ubicó en USD 824,85, según el dato citado por la compañía.

Empresas buscan eficiencias ante aumento de costos

La modificación de los empaques muestra una de las alternativas que pueden aplicar las empresas de alimentos para enfrentar incrementos en sus estructuras de costos sin modificar directamente la formulación o cantidad del producto.

En este caso, Alpina asegura que el cambio se limita a la presentación y no altera la formulación, calidad ni características del queso.

“El cambio de imagen responde a una decisión estratégica de fondo. Buscamos eficiencias operativas sin comprometer la calidad, sabor y formulación”, explicó Gabriela Falconí, jefa de marca de la categoría Quesos en Alpina Ecuador.

La compañía no detalló cuánto representa el empaque dentro del costo total de cada producto ni cuál es el ahorro económico obtenido con la modificación, por lo que no es posible determinar cuánto de la presión de costos puede absorber esta estrategia.

Menos tintas en los empaques

La decisión también implica una reducción en el uso de tintas y otros insumos vinculados con la impresión de los empaques.

La empresa señala que esto permite disminuir el uso de tintas industriales durante el proceso de fabricación de las envolturas.

El cambio pone sobre la mesa una variable que normalmente tiene poca visibilidad para el consumidor: el empaque también forma parte de la estructura de costos de los alimentos.