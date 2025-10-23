Noboa da por terminado el traslado de la sede del Ejecutivo a Latacunga y volverá a Quito

Daniel Noboa dio por terminado el traslado temporal de la sede del Ejecutivo a Latacunga.

La sede del Ejecutivo regresará a Quito. Daniel Noboa dispone que termine el traslado temporal a la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

A través del Decreto 185, emitido este jueves 23 de octubre de 2025, el Presidente de la República derogó la orden previa de trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo.

En el mismo documento añade que la Vicepresidencia deberá ejercer sus funciones en Quito. Esto luego de que se haya establecido su sede en Otavalo, provincia de Imbabura, epicentro de las protestas.

El traslado de la sede del Ejecutivo se dio el 13 de septiembre, luego de la eliminación del subsidio al diésel y el anuncio de mecanismos de compensaciones a transportistas.

El Presidente y su Gabinete regresarán a Quito luego de terminado el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que duró 31 días, y cuya finalización fue anunciada por Marlon Vargas en la víspera.

Antes de publicado el Decreto, Noboa se despidió de Latacunga a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Gracias por acogernos, por respaldarnos y por defendernos. Así como ustedes nos defendieron, nosotros los defenderemos siempre", escribió el Primer Mandatario.

Noboa publicó una fotografía a blanco y negro en la que se lo ve de espaldas, caminando hacia la salida de lo que parece ser la Gobernación de Cotopaxi, desde donde despachó por más de un mes.