El SRI suspende servicios de impuestos vehiculares del 1 al 7 de enero del 2026

Trámites de impuestos vehiculares estarán suspendidos del 1 al 7 de enero del 2025

Una configuración del sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI) obliga al organismo a suspender los servicios de impuestos vehiculares desde el 1 al 7 de enero del 2026.

El SRI informó a la ciudadanía que, debido a los procesos de configuración y actualización del sistema para la recaudación de los impuestos vehiculares del período fiscal 2026, los servicios y trámites relacionados con estos impuestos se suspenderán temporalmente.

La suspensión será desde el jueves 1 de enero hasta el miércoles 7 de enero de 2026, y estarán habilitados nuevamente el jueves 8 de enero de 2026 en todos los canales de atención: presenciales, electrónicos y en instituciones financieras.

Esta medida aplica también para los pagos correspondientes al Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados y al 1% a la compra de vehículos usados y las tasas ANT y SPPAT que se recaudan en aplicación de los convenios suscritos con dichas entidades.

Hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025, los contribuyentes podrán realizar trámites relacionados a vehículos de forma presencial en los Centros de Atención del SRI a escala nacional.

Además, hasta el 31 podrán ingresar trámites físicos por ventanilla de Secretaría o de manera electrónica a través de la opción “Trámites y notificaciones” del portal SRI en Línea de www.sri.gob.ec.

Entre los trámites disponibles se incluyen la creación de subcategorías vehiculares, reversos de contratos, actualizaciones de características del vehículo, exoneraciones, entre otros.